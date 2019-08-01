Що таке юридичний аутсорсинг?

Діяльність підприємств малого, середнього та великого бізнесу неможлива без допомоги юридичного консультанта. Це – спеціаліст, який комплексно веде юридичні справи компанії (як поточні, так і форс-мажорні). Найоптимальнішим варіантом співпраці з юристами є юридичний аутсорсинг. Такі послуги – помірні за вартістю, але гарантують професійний підхід та своєчасне вирішення усіх встановлених питань.
Що ж таке юридичний аутсорсинг? Під цим терміном слід розуміти віддалене ведення юрдіяльності Вашого підприємства спеціалістами з аутсорсингової компанії. До прикладу, у Львові на таких послугах спеціалізується «Менеджмент Консалтинг Груп».
Зазвичай, послуги з віддаленого ведення юрдіяльності включають наступне:
● Підготовку будь-яких документів, які стосуються діяльності підприємства;
● Аналіз законності дій державних органів при проведенні перевірок та здійсненні інших дій стосовно підприємства;
● Контроль діяльності компанії на її відповідність до норм чинного законодавства;
● Розроблення договорів для співпраці з клієнтами, партнерами та працівниками;
● Юридичне урегулювання трудових відносин, в тому числі – трудових конфліктів.
Окрім того, аутсорсингова юридична компанія відповідає за представництво підприємства в судах, під час проведення перевірок. Юрист консультує керівника та працівників Вашої компанії стосовно усіх поточних юрпитань, готує відповіді на претензії від державних органів.
Переваги юридичного аутсорсингу
По-перше, Ви суттєво економите кошти. Адже послуги аутсорсингових компаній коштують значно дешевше, ніж оплата праці штатного юрпрацівника. А якість таких послуг – значно вища, ніж у юристів-фрілансерів, які працюють індивідуально.
Окрім вже переліченого, до переваг можемо віднести:
● Комплексний підхід. На етапі підписання договору Ви обговорюєте з аутсорсинговою компанією особливості співпраці, затверджуєте перелік необхідних Вам послуг. За згодою обох сторін, умови контракту можна буде змінити в процесі співробітництва;
● Гарантія результату. Юристи в аутсорсингових компаніях – це спеціалісти, які чудово знають законодавство, а також мають практичний досвід у врегулюванні тих чи інших юрпитань;
● Універсальність, наявність доступу до широких ресурсів, що не може гарантувати штатний юрист.
Корисна порада: замовляючи юридичний аутсорсинг, звертайтеся виключно до надійних фахівців, які добре зарекомендували себе на ринку. Окрім того, варто проаналізувати вартість послуг. Бажаємо успіху!
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