Стиль «Сафари» в женском гардеробе

Особенности:

Основные цвета

Стиль «Сафари», также его называют колониальный стиль, полюбился многим девушкам своей универсальностью и функциональностью. Нередко можно увидеть образы в таком стиле не только на прогулке или активном отдыхе, но даже в офисе или светских мероприятиях.Обилие накладных карманов. Благодаря этому образ выглядит необычно и интересно. Многослойность карманов создает ощущение приключение и джунглей. К тому же они функциональны. При активном отдыхе позволяют брать как можно больше нужных вещей с собой.Множество декоративных элементов. Пуговицы, карманы, ремни, заклепки. Все это придает остроты и неординарности.Выполнение из натуральных материалов. Хлопок, лен, кожа, трикотаж, тонкая плащевка. Такие материалы не вызывают аллергию и впитывают влагу и позволяют коже дышать, так как в джунглях не только высокие температуры, но часто бывают проливные дожди.Предметы одежды не сковывают движений и отлично сидят по фигуре. Не стоит забывать, что эти вещи были созданы для охоты на диких животных и экспедиционных путешествий.Аксессуары Сафари многофункциональны. Это могут быть объемные рюкзаки, сумки, кожаные или плетеные ремни и шляпы, платки с анималистическим принтом. К тому же их можно добавлять в повседневный образ. Например, широкий кожаный пояс на талии отлично вычерчивает фигуру и дает возможность создать офисный образ в купе с хлопчатобумажным платьем.Отлично подойдет для жаркой погоды и активных движений. Первоначально он был создан для колонистов, находящиеся в Африке, а как известно, Африка-очень жарка страны.Как уже говорилось выше, в этом стиле приветствуется монохромность. Отлично смотрятся базовые цвета – белый, черный, серый, хаки. Так же приветствуются болотный, охра, пудровый, коричневый, нюд, персиковый, песочный и другие нейтральные цвета. Актуальны сейчас и яркие: желтый, голубой и даже розовый.Современные дизайнеры приветствуют в стиле анималистические принты, в частности – змея, леопард, зебра.Самые актуальные варианты одежды – юбки, платья, брюки, шорты и рубашки. Обувь же представлена в виде легких сандалий или массивных, но удобных ботинках.Однако не стоит забывать, что этот стиль предназначен не только для приключений, но и для повседневной жизни. В его арсенале можно найти классические платья и брюки, которые отлично впишутся в офисные джунгли.Статья подготовлена по заказу интернет-магазина