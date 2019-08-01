Яхта как объект для вложения капитала

Позволить себе приобретение моторной яхты элитного класса для удовлетворения исключительно собственных потребностей может очень ограниченное число людей, фамилии которых легко узнать, заглянув в публикуемые различными изданиями списки миллиардеров и мультимиллионеров.
Действительно, покупка яхты - arcadia.com.ua - для организации личных развлечений и круизов – удовольствие не из дешёвых. Помимо баснословных затрат на само роскошное судно, владельцу необходимо оплачивать и его содержание, ежегодная стоимость которого может составлять до четвёртой части и более от цены яхты.
Несмотря на это, сегодня в мире существуют тысячи очень дорогих яхт, и число лиц, желающих стать владельцами частных судов элитного класса, не уменьшается. И вот почему. Приобретение яхты с последующей сдачей её в аренду по уровню прибыльности и рентабельности значительно превышает доход от инвестиций в гостиничный бизнес. Средства, вложенные в покупку или постройку яхты, окупаются буквально за пару лет, после чего судно начинает приносить своему владельцу огромную прибыль, размер которой может исчисляться сотнями тысяч евро в год.
Следует учитывать, что на перепродаже яхт также можно заработать хорошие деньги, поскольку спрос на них постоянно растёт, а имеющиеся у производителей возможности не позволяют удовлетворить его в полной мере. Таким образом, даже серийные, недорогие яхты стабильно прибавляют в стоимости около 10 % ежегодно. Являющиеся предметами роскоши и престижа яхты мало подвержены моральному устареванию, поэтому даже приобретённое 10 лет назад судно сегодня можно продать за сумму, практически вдвое превышающую его былую стоимость.
Перед инвестированием средств в покупку или постройку яхты необходимо трезво оценить свои возможности, тщательно просчитав все минусы и плюсы принятия такого решения. Расходные статьи на содержание яхты включают в себя затраты на ремонтное и сервисное обслуживание, зарплаты и премии капитану и экипажу, размещение яхты в порту, топливо и прочие расходные материалы.
Поэтому, чтобы не остаться не только без прибыли, но и не понести огромные убытки, следует заранее изучить спрос на услуги проката яхт и побеспокоиться о поиске клиентов, желающих арендовать ваше судно. Не забывайте также, что для обеспечения постоянного спроса на подобные услуги, вам необходимо проводить тщательно спланированную рекламно-маркетинговую кампанию, которая также стоит немалых денег. Однако, грамотно взявшись за дело и наработав хорошую клиентскую базу, затраты на содержание яхты можно перекрывать с огромной прибылью.