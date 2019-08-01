Що вибрати - МРТ або КТ?

Дослідження є безцінними, особливо, коли потрібно досліджувати голову, живіт або грудну клітку.
1. Комп'ютерна томографія настільки точна, що дозволяє знайти навіть дуже крихітний фрагмент, наприклад, в легенях або щитовидці.
2. За допомогою МРТ лікар може оглянути і оцінити майже всі органи, наприклад, живіт, груди або хребет. МРТ детально відображає всі зміни, виявлені вже іншим методом.
Тому, часто МРТ доповнює КТ, наприклад, якщо результат КТ для лікаря мутнувато, застосовується МРТ - для точної оцінки кісткового або спинного мозку.
На КТ і МРТ пацієнт повинен лежати без рухів. Тоді результат буде надійним.
При КТ використовуються рентгенівські промені
Сучасний рентген апарат може творити чудеса.
Лікар направить вас на КТ, якщо підозрюють якісь складні для діагностики зміни, наприклад, в головному мозку після травми. Виконується КТ і коли результати зробленого раніше УЗД залишають сумніву і не дозволяють поставити однозначний діагноз.
1. Для дослідження використовуються рентгенівські промені, але іншим чином, ніж при традиційній рентгенографії.
2. Під час дослідження пацієнт лежить на рухомому ліжку всередині спеціальної камери. Навколо тіла на спеціальній рамі рухається рентгенівська лампа, що формує зображення досліджуваного органу або частини тіла під різними кутами.
3. За допомогою точного пучка рентгенівських променів пристрій «ділить» тіло на тонкі площини. Під час дослідження створюється кілька десятків фотографій, іноді, навіть, кілька сотень.
Виходить точне дво і тривимірне зображення конкретного органу. Можна подивитися його в різних площинах. Зображення передається в комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. При КТ необхідно залишатися в нерухомості, використовувати вільний, зручний одяг, без металевих елементів, таких як пряжки або гудзики, які можуть викривити зображення.
КТ показано не кожному
Використовувана доза випромінювання набагато вище, ніж при звичайному рентгенівському знімку, але, при цьому, отримане зображення в тисячу разів точніше.
1. Тому, КТ не призначається під час вагітності, так як це може завдати шкоди дитині. Чи не шкодить КТ також годуючим матерям. У деяких випадках майбутній мамі можна зробити обстеження на ще більш сучасному обладнанні, так звану спіральну томографію. Тоді доза опромінення менше.
2. Зазвичай, для КТ призначають, так званий, контраст, внутрішньовенно, рідше перорально. Це засіб, сам по собі нешкідливий, але, завдяки йому органи видно краще, і лікар може легко відрізнити правильний стан від патологічного. Як правило, контраст добре переноситься, але, у деяких людей може викликати позиви на блювоту і перед дослідженням слід утриматися від їжі протягом шести годин.
3. Контраст є обтяжуючим для нирок, тому, щоб якомога швидше вимити його з організму, після обстеження потрібно пити багато води. Весь тест займає кілька хвилин, його тривалість залежить від досліджуваної області.
МРТ допомагає діагностувати неврологічні розлади, пухлини мозку, розсіяний склероз (яких КТ не може виявити).
1. МРТ особливо корисний, якщо у людини хворий хребет, наприклад, турбує дископатія. Результат дає точну картину міжхребцевих дисків і нервів. На підставі цього дослідження лікар вирішить, чи необхідна операція хребта.
2. Завдяки МРТ можна також більш точно дослідити суглоби, м'язи, сухожилля, зв'язки. Лікарю простіше оцінити ступінь їх пошкодження і вирішити питання про подальше лікування.
3. MРТ виявляє також тріщини меніска колінного суглоба, яких не видно при іншому дослідженні.
Магнітне поле і радіохвилі
МРТ є випромінюванням. Але, під час дослідження, не використовуються рентгенівські промені. Досліджувані органи, піддаються впливу надлишкового магнітного поля і радіохвиль, які сканують тіло. Дані передаються в комп'ютер, який обробляє їх і виводить на фотографії.
Безпечний метод для мам і дітей
МРТ триває довше, ніж КТ. Від кількох десятків хвилин до години. Час залежить від досліджуваного органу.
1. Оскільки, МРТ не використовує випромінювання, дослідження не шкідливо, не викликає будь-якого дискомфорту.
2. МРТ можна повторювати багато разів, також дозволено виконувати для вагітних і немовлят.
Протипоказанням є кардіостимулятор і металеві елементи в організмі, наприклад, болти в кістках. Часто потрібно внутрішньовенне введення контрасту.