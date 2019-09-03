Фирменный конверт, как элемент стиля компании

Фирменные конверты предназначены для пересылки почтовых отправлений и деловой корреспонденции компании. Они незаменимы во время ведения переписки с клиентами и партнерами, органами государственной власти. Без них нельзя оформить должным образом отправление поздравительной открытки, рекламным, информационных материалов, приглашений на мероприятия.
От того, настолько престижно и привлекательно выглядит конверт, зависит впечатление, составляемое адресатами отправлений об организации. Брендирование внутренней канцелярии имеет значение для любой фирмы.Специальные изделия с логотипом оказывают большое влияние на успех бизнеса.
Виды и особенности фирменных конвертов
Они выпускаются, как непосредственно конверты или пакеты с клапанами. И в первом и во втором случае может использоваться оформление «окошком», с прозрачными вставками из пленки. Через него бывает видно фрагмент письма, как правило, с адресом получателя.
Особо надежными считаются крафт-конверты, используемые банковскими учреждениями и прочими фирмами при пересылке экспресс-отправлений с курьерами. Такое издание акцентирует внимание на важности отправления, обеспечивает его безопасность и сохранность в дороге. Такую корреспонденцию используют при рассылке периодических изданий.
Брендированные конверты являются важной частью стиля в офисе. Они выполняют несколько важных маркетинговых функций:
Повышают узнаваемость бренда. Благодаря им, формируется и запоминается корпоративный стиль (логотип, слоган, цвета).
Добавляют эксклюзивности. Если издание выделяется среди остальных, привлекает внимание, так больше вероятности, что его содержимое непременно заинтересует получателя.
Помогают сэкономить время. Отправка проходит быстрее, если сразу наносить почтовые данные.
Повышают доверие. Компания, располагающая собственной фирменной продукцией, производит впечатление ответственной и серьезной. Она позволит удержать существующих клиентов и привлечь больше новых.
Для нанесения изображения (логотипа, слогана) на конверт используют разные печатные методики. Например, для небольших тиражей хорошо подходит цифровая печать – она может быть и срочной, когда ограниченное количество продукции нужно получить за пару часов.
Выпускаемые издания различаются и по размерам. Так, есть отдельные варианты, подходящие под сложенный вдвое лист А4, для А6 или А5, либо разложенного листа А4. В любом случае, брендированный конверт является ярким аксессуаром, гармоничной и примечательной частью корпоративного стиля.
При заказе партии или отдельных экземпляров такой продукции нужно учитывать, что она тоже будет лицом компании. Потому дизайн нужно разрабатывать в общей стилистике организации, с учетом направления ее деятельности. От последнего будет зависеть оригинальность оформления, шрифт, расцветки.