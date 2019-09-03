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На Рівненщині сезон заготівлі чорниці, грибів, трав та іншої дикорослої продукції залучив до бюджетів додаткові кошти

Рівненська область 04-вер, 2019, 16:569 prov 104
Зокрема, заготівельники дикорослої продукції вже сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання дикорослої продукції.
Як зазначають у податковому відомстві, з точки зору наповнення бюджетів, нинішній сезон заготівлі став більш успішним проти минулорічного - надходження зросли більше як на 100 тисяч гривень.
Найбільша питома вага рентної плати за використання лісових ресурсів при заготівлі ягід, грибів, лікарської сировини та інших видів лісової продукції припадає на заготівлю ягід чорниці, ожини, журавлини, чорноплідної горобини – 1,5 млн.грн., або 94% від загальної суми надходжень.
Разом з тим, в Головному управлінні ДПС у Рівненській області звертають увагу керівників органів місцевого самоврядування на належний контроль та увагу до заготівельного ринку, оскільки заготівля ягід, лікарських рослин та грибів триває і це дає змогу залучити чималі надходження до місцевих бюджетів. Адже, крім рентної плати за спецвикористання дикорослої продукції, учасники заготівельного бізнесу зобов’язані нарахувати і сплатити податок на доходи фізичних осіб із виплачених громадянам доходів за зібрану продукцію.
ГУ ДПС у Рівненській області.
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