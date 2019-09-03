Чотири опорні школи отримають «особливі» шкільні автобуси

Майже 7,4 млн.грн. державної субвенції були розподілені під час сесії обласної ради 30 серпня на придбання шкільних автобусів для чотирьох опорних закладів Рівненської області. Йдеться про автомобілі, які обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки цьому 788 учнів, які проживають на відстані більше 3 км від свого закладу освіти, зможуть комфортніше діставатися на навчання.Відповідно до рішення обласної ради, по 1,843 млн.грн. на закупівлю таких автобусів спрямовується чотирьом опорним закладам освіти. Зокрема, в Немовицьку загальноосвітню школу I-III ступенів, Клесівську ЗОШ I-II ступенів-ліцей, Великоомелянський навчальнно-виховний комплекс «школа-гімназія» та Цепцевицьку ЗОШ I-III ступенів.Як пояснив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський, ці кошти спрямовуються саме в опорні заклади, адже такою є умова відповідної Постанови Кабінету Міністрів України. Ще однією умовою є співфінансування з місцевих бюджетів. Райони, куди спрямують кошти субвенції виявили готовність надати співфінансування у розмірі 30%.Важливим є те, що дані шкільні автобуси, окрім шкіл, зможуть обслуговувати й інклюзивно-ресурсні центри, зокрема, в Немовичах, Клесові, Сарненському та Рівненському районах.Довідково. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти в сумі 7,375 млн.грн. затверджена постановою КМУ від 03.04. 2019 р. №319.