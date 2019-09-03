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На Володимиреччині передбачили кошти на ремонт доріг в наступному році

Рівненська область 05-вер, 2019, 10:019 prov 56
Більше 42 мільйонів гривень вже передбачено на ремонт доріг у Володимирецькому районі. Дорожники працюватимуть там в наступному році.
Нещодавно завершились торги на проведення будівельних робіт з поточного ремонту трьох ділянок доріг Володимиреччини. Перша з них протяжністю у 7,7 км проляже в напрямку Антонівки від виїзду із Володимирця до вже відремонтованої частини цієї дороги влітку цього року.
Старий асфальт знімуть, потім влаштують щебеневу основу, після чого покладуть нове асфальтобетонне покриття товщиною не менше 4 см. Окрім того, дорожники впорядкують узбіччя, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки.
За такою ж технологією відремонтують ще дві частини дороги в напрямку села Малі Телковичі: від виїзду із Володимирця до закінчення лісу перед Красносіллям та між Красносіллям та Зеленим.
Протяжність першої ділянки становить близько 4 км, а другої – 2 км.
Розпочнеться ремонт у наступному році, коли настануть сприятливі погодні умови. Завершити усі проекти планують до кінця того ж року – завдання реалістичне, адже уся необхідна документація готується вже цьогоріч.
Як повідомляють в Володимирецькій РДА, також планують ще капітально відремонтувати міст між селами Луко та Біле. Його теперішній стан аварійний, а знаходиться він чи не на єдиній автомобільній дорозі для групи північних сіл району.
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