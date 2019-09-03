Зачем стоит посетить Софиевский парк

В центральной части Украины в небольшом городке Умань находится шедевр мирового паркового искусства – Софиевский парк. Добраться сюда можно как автомобильным, так и железно-дорожнім транспортом. Купить билеты на gd.tickets.ua можно, потратив всего пару минут.
Парк был заложен в 1796 году польским графом Станиславом Потоцким. Граф подарил его своей супруге Софии на день рождения. Инженер-архитектор Людвиг Метцель создавал парк на протяжении 6-ти лет. Более 800 крепостных трудились над созданием шедевра.
После семьи Потоцких парк много раз переходил из рук в руки. В 19 столетии владельцами парка становиться царь Николай І и дарит его своей жене Александре Федоровне. Ему присваивают новое название «Царицын парк». После Октябрьской революции парк снова переименовывают. Теперь он носит название «Сад ІІІ Интернационала». Название «Софиевский парк» ему возвращают уже после Второй мировой войны.
Античный мир Греции.
По задумке архитектора прогуливаясь по аллеям, созерцая статуи и любуясь водопадами, посетители должны погрузиться в мир античной Греции, в мир Гомера. Среди экспозиций парка есть:
Павильон Флоры;
Грот страха и сомнений;
Долина Циклопов;
Подземная река Ахеронт;
Фонтан Змея;
Грот Сцилли.
Прогулка парком.
Чтобы посетить все уголки парка может не хватить и целого дня.
Прогулка начинается с Главной аллеи, которая упирается в Павильон Флоры. За ним находиться озеро «Ионическое море», посредине которого возвышается одна из самых известных достопримечательностей парка – фонтан «Змея». Его уникальность заключается в том, что столб воды вырывается с пасти змеи на высоту 18 метров не с помощью водяных насосов, а благодаря давлению, создаваемому перепадом высот между озерами.
Двигаясь дальше вглубь парка, встречаем по пути огромное количество белоснежных статуй: Орфей, Парис, Амур, Аполлон, Платон. Добравшись до Ахеронтийского озера, можно совершить путешествие с безмолвным перевозчиком по подземной реке Ахеронт, длинной 211 метров. По реке попадаем в Верхний став, где стоит прогуляться на кораблике и посетить романтический Остров любви.
После спускаемся к Фазанарию, осматриваем в грот Фемиды, и бродим по камням Критского лабиринта.
Отдохнуть можно на зеленой травке Партерного амфитеатра, любуясь розами и Семиструйным фонтаном.
Система озер спроектирована таким образом, что, куда бы посетители ни пошли, они повсюду оказываются возле озера, водопада, ручейка или реки.
Интересные факты:
Площадь Софиевского парка 180 гектар;
Идея о создании парка в стиле древнегреческих мифов принадлежит Софие;
В свое время парк неоднократно посещали Тарас Шевченко и Александр Пушкин;
В 1996 году оригиналы мраморных скульптур перенесли в музеи, а на их место установили гипсовые копии;
Во время наводнения 1980 года часть достопримечательностей была разрушена, и на их восстановление потребовался не один год.
Приезжать в Софиевский парк стоит в любую пору года, но особенно он прекрасен весной, когда на клумбах распускаются разнообразные цветы, и осенью, когда деревья и кусты покрываются желтыми и багряными оттенками.