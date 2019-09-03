На Рівненщині запрацював 22 інклюзивно-ресурсний центр

Рівненська область 09-вер, 2019, 13:119 prov 49

У Степанській громаді, що на Сарненщині, відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Варто зазначити, що їх у Рівненській області вже 22.

Новостворений освітній заклад знаходиться в приміщенні Степанської ЗОШ І-ІІІ ступенів і має 4 окремих кабінети та величезний зал для очікування. Центр забезпечений комп’ютерною технікою, дитячими меблями, дидактичними, наочними матеріалами, приладдям для реабілітації та масажним столом.

«Сарненщина є лідером із провадження інклюзії та першопрохідцем у відкритті подібних центрів. Зазначу, що саме в Сарнах запрацював один із перший ІРЦ в області, ще на початку 2018 року. Відрадно, що Сарнинщина із розумінням поставилася до проблеми, обравши правильний вектор і ті зміни, що у вас вже відбулися по відношенню до дітей з особливими освітніми потребами, ті сприйняття, ті перемоги, вони дорогого варті. Добро повертається сторицею», – наголошує обласний очільник освіти Рівненщини Григорій Таргонський.

Вже понад 40 дітей отримали комплексну оцінку фахівців, а обслуговуватимуться близько 5, 6 тисяч осіб віком від 2 до 18 років.

«Цей заклад створений для дітей з особливими освітніми потребами та батьків, які спостерігатимуть за успіхами своїх чад. Мені довелося відчути на собі особисто те, як по всій області прийшлося шукати фахівців, які б допомогли такій дитині. Зауважу, що це не просто і не дешево. Я радію від того, що сьогодні настав той день, коли ці послуги вже надають в нашому рідному Степані, а найголовніше, що вони цілком безкоштовні», – зазначає селищний голова Петро Крот.