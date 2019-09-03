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Компактная мебель: как подобрать компьютерный стол и шкаф купе в Харькове

Спільна 13-вер, 2019, 19:109 prov 113
Когда разговор заходит о малогабаритной и недорогой мебели, то первыми вспоминаются шкафы, устроенные на манер купейных отделений вагона. В отличие от распашных модификаций, раздвижные двери спокойно открываются даже, если другие предметы обстановки расположены впритык. Так, шкаф купе в Харькове и других городах, где в домах есть скромные по площади квартиры, – это настоящая находка. Выбрать его можно из каталога интернет-магазина «Союз», который располагает обширным ассортиментом мебельной продукции от отечественного и зарубежного производителя.

Какие качества важны в компактной мебели?
шкаф купе фотоШкафы купейного типа делятся на две большие группы: корпусные и встроенные модели. Каркасные варианты можно установить в любом месте комнаты, таком как стена, угол или альков. Со встроенными моделями дело обстоит по-другому, ведь они часто являются частью гарнитура и не используются без соседствующих предметов. Пространственная подоплека, не единственный важный момент при выборе изделия, в котором необходимо оценить следующее:
материалы изготовления, где основа, это обработанная древесина, а декор и фурнитура – металл и пластик;
количество сворок, которое варьируется от двух, до четырех, и их оформление зеркалами (идеальный вариант для спальни);
цветовое оформление и принадлежность определенному стилю, где главенствует классика и минимализм.
Современное производство шкафов купе корпусного типа преследует цели универсальности, чтобы была возможность подобрать к ним другие предметы обстановки, найти которые очень просто, если обратиться к мебельным линейкам интернет-ресурса «Союз», снабжающего мебелью многие украинские города и целые области.

Как подобрать компьютерный стол в небольшую квартиру?
компьютерный стол фотоСтолы могут повторять цветовую концепцию используемой в помещении мебели или наоборот, стараются акцентировать на себя внимание контрастностью и оригинальностью исполнения. В каталоге магазина «Союз» найдутся и те, и другие модели, которые удовлетворят вкусы пользователей с противоположными вкусами и предпочтениями. Покупать стол компьютерный стоит с учетом следующих критериев:

размеров по трем направлениям (высота, ширина, глубина);
функциональные возможности, трансформации выдвижные детали;
комфорт использования и размещения компьютерного оборудования.

Существует немало моделей столов вариантов компакт, где с помощью мебели можно создать вполне удобную рабочую зону, причем по максимуму используя каждый сантиметр свободного пространства.
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