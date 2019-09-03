Использование бумажной посуды давно стало чем-то обыденным. Такая упаковочная тара незаменима на мероприятиях, где собирается большое количество людей. Это и детские дни рождения, и корпоротивы, и отдых на природе.
Бумажную одноразовую посуду удобно использовать вместо объемной и тяжелой стеклянной или керамической. При этом исключается риск разбить и испортить любимый набор. Как приятный бонус – такую посуду не нужно мыть, это очень актуально, когда количество гостей внушительное.
Преимущества бумажной одноразовой посуды
Такая посуда является экологичной и универсальной, а использовать ее безопасно. Она широко применяется для доставки еды, продажи блюд на вынос, хранения при транспортировке, а также для разогрева в микроволновой печи. Контактируя с помещенным в нее содержимым, посуда не выделяет никаких опасных для жизни и здоровья веществ. Обладая специальными свойствами, бумажная посуда предназначена как для холодных, так и горячих жидкостей и твердых продуктов. В такую посуду безопасно наливать алкогольные и газированные напитки.
Одноразовая бумажная посуда обладает рядом преимуществ, которые позволили ей получить широкое распространение:
– имеет свойство не промокать, что позволяет сохранять форму в первоначальном виде;
– не позволяет горячему напитку или блюду обжечь руки и при этом не деформируется;
– поддается быстрому разложению в естественной среде и не вызывает проблем с утилизацией;
– может быть разнообразных цветов, иметь различные узоры, часто используется для нанесения логотипов компании.
Изготовление бумажной посуды
Свои положительные свойства посуда приобрела благодаря материалу, который используется для ее изготовления, и специальной технологии.
Чтобы сделать посуду самой экологичной, безопасной и универсальной для изготовления используют прессованный картон. Водоотталкивающую функцию тара приобретает после нанесения слоя ламинированной пленки. Это защищает ее от промокания и помогает сохранять первоначальную форму.
Разнообразие бумажной посуды
Ассортимент бумажных упаковочных изделий широк и разнообразен, что позволяет использовать такую тару для различных целей:
– бумажные пакеты, пакеты кура-гриль, пакеты-крафт;
– бумажные стаканы: однослойные и двухслойные, гофрированные и обычные, различной емкости;
– держатели для стаканов;
– тарелки, чаши, креманки, миски, салатники;
– контейнеры, коробки, ланчбоксы;
– ажурные салфетки;
– короба для пироженых, пиццы и пирогов.
Удобство использования бумажной одноразовой посуды на лицо. Экологичность позволяет применять такую тару как взрослым, так и детям. Выбирая бумажную посуду на сайте компании Экопосуд, можно избавить себя от хлопот затяжного мытья, а также сохранить природу от загрязнения, ведь такой вариант упаковки быстро и легко разлагается, не нанося урон окружающей среде.