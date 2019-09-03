Написание отличного резюме для приема на работу

Как написать хорошее резюме, чтобы произвести впечатление на работодателей.Цель вашего резюме — рассказать о вашем опыте и достижениях, связанных с открытой вакансией и получить приглашение на собеседование.Девять шагов, которые помогут вам избежать ошибок при написании вашего резюме.1. Не используйте «стандартизированный» формат резюме, созданный многими популярными онлайн-сайтами вакансий. Ваше резюме является личным и должно отражать как можно больше того, кто вы есть. Используйте формат онлайн-системы, но приложите копию своего персонального резюме.2. Не делайте свое резюме слишком длинным. Рекомендованный объем — не более трех листов бумаги формата А4. Помните, что ваше резюме — это попытка привлечь к вам внимания и пригласить на личное собеседование. Чтение резюме длиной в роман не поразит потенциального работодателя.3. Перечислите свой опыт работы в обратной хронологии. Другими словами, ваше последнее место работы должно стоять первым в резюме. Потенциальный работодатель не захочет читать в нижней части документа, чтобы узнать, что вы делаете сейчас.4. Не включайте несущественную информацию. Включайте только те элементы вашего опыта, которые, по вашему мнению, компания по найму ищет в конкретной вакансии. Кроме того, не включайте информацию о своих увлечениях, если они не относятся к той роли, на которую вы претендуете, или не являются важной частью вашей социальной жизни. Например, знание вашей группы крови или того, что вы любите смотреть фильмы, вряд ли станет причиной, по которой кто-то захочет пригласить вас на собеседование.5. Используйте «проверку орфографии» перед отправкой резюме. Текст с ошибками вызывает большие недоразумения. Внимательно прочитайте свое резюме, а также прочитайте его друзьям или родственникам.6. Предоставьте доказательства своего опыта. Недостаточно просто предоставить список компаний, в которых вы работали. Вы должны навести конкретные примеры того, как вы достигли успеха, рассказать о ваших результатах.7. Не забывайте о важности оптимизации резюме. Плохое форматирование, выравнивание, интервалы, использование жирного и заглавного текста и т. д. могут затруднить чтение. Несмотря на то, что существует ряд эффективных макетов резюме, рекомендуется следующая структура:личные и контактные данные;карьера;обратная хронологическая история трудоустройства, подчеркивающая достижения;образование.8. Не отправляйте свое резюме в альбомном формате!9. Не используйте личные местоимения в резюме. Пишите в телеграфном стиле, исключая все личные местоимения, такие как «я», «мое».