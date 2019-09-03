Полипропиленовые фитинги: назначение и применение

Полипропиленовые фитинги пользуются большим спросом на рынке товаров для систем водоснабжения, отопления. Их ассортимент весьма обширный, включает в себя изделия для соединения, разветвления, изменения направления, движения трубопровода.
В каталоге компании «Трубер» представлено более 1000 наименований продукции, что позволяет более подробно рассмотреть, какие комплектующие и для чего нужны. Для реализации предложены товары таких брендов, как SANICA, КАS, ASG, KALDE, VS PLAST. Это действительно надежная и качественная продукция, пригодная для реализации проектов различной сложности.
Фитинги для соединения, разветвления, изменения направления, движения трубопровода
Для соединения отдельных элементов трубопровода применяются такие полипропиленовые фитинги, как муфты, американки. Разветвление помогают выполнить тройники, пятерники. Для изменения направления, движения используются углы, пятерники и многое другое.
Продукция перечисленных производителей из каталога компании «Трубер» отличается широчайшей сферой применения, что обусловлено применением качественных материалов для ее производства. Изделия пригодны для обеспечения объектов бытового, промышленного назначения. Фитинги предназначены, в том числе для систем с высоким давлением, большой пропускной способностью. Срок эксплуатации комплектующих из полипропилена составляет около 45-50 лет и более
Ассортимент компании «Трубер»: качественные полипропиленовые фитинги
Стоит отметить, что производители постоянно совершенствуют конструктивное исполнение полипропиленовых фитингов. Это обеспечивает более простой принцип монтажа, улучшенные показатели пропускной способности, а также более длительный срок эксплуатации.
В каталоге компании «Трубер» можно найти полипропиленовые фитинги для соединения, разветвления, изменения направления, движения трубопровода. Изделия совместимы с комплексами горячего, холодного водоснабжения, отопления, водоотведения и многими другими. Отличительным свойством продукции также является прекрасное соотношение стоимости и качества. Обязательно посетите сайт компании «Трубер», чтобы гарантированно выбрать надежные, долговечные комплектующие. Продукция реализуется напрямую от производителя, чем обусловлены весьма лояльные цены на все категории товаров.