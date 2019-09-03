Податкова повернула жителям Рівненщини майже 8 мільйонів гривень

Рівненська область 24-вер, 2019, 09:259 prov 187

Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що станом на 01 вересня 2019 року громадянами, які отримали право на податкову знижку за підсумками 2018 року подано 4310 декларацій про майновий стан і доходи, з них 3757 вже отримали кошти на свої рахунки. Загальна сума повернутого ПДФО 7668,4 тис. грн., що на 1042,1 тис. грн. більше ніж повернуто у минулому році.

Найбільшу кількість декларацій подано громадянами для відшкодування податкової знижки за навчання. Зокрема, ними подано 3447 декларацій.

Наголошуємо, що скористатись правом на податкову знижку за 2018 рік, в тому числі за навчання, можна не пізніше 31 грудня 2019 року.

Головне управління ДПС у Рівненській області.