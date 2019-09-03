Рівне:

Податкова повернула жителям Рівненщини майже 8 мільйонів гривень

Рівненська область 24-вер, 2019, 09:259 prov 187
Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що станом на 01 вересня 2019 року громадянами, які отримали право на податкову знижку за підсумками 2018 року подано 4310 декларацій про майновий стан і доходи, з них 3757 вже отримали кошти на свої рахунки. Загальна сума повернутого ПДФО 7668,4 тис. грн., що на 1042,1 тис. грн. більше ніж повернуто у минулому році.
Найбільшу кількість декларацій подано громадянами для відшкодування податкової знижки за навчання. Зокрема, ними подано 3447 декларацій.
Наголошуємо, що скористатись правом на податкову знижку за 2018 рік, в тому числі за навчання, можна не пізніше 31 грудня 2019 року.
Головне управління ДПС у Рівненській області.
Похожие новости
Жителям Рівненщини, які скористалися правом на податкову знижку, повернуто ...
Головна » Рівненська область

Жителям Рівненщини, які скористалися правом на податкову знижку, повернуто ...

Кількість мільйонерів на Рівненщини зростає
Головна » Рівненська область

Кількість мільйонерів на Рівненщини зростає

Майже п’ять мільйонів гривень отримали мешканці Рівненщини від органів ДФС
Головна » Рівненська область

Майже п’ять мільйонів гривень отримали мешканці Рівненщини від органів ДФС

Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гривень
Головна » Рівненська область

Рівненським студентам повернули з бюджету понад 800 тис. гривень

Майже 3500 жителів Рівненщини задекларували свої доходи
Головна » Рівненська область

Майже 3500 жителів Рівненщини задекларували свої доходи

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Вересень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Вгору