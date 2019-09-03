Незабываемые подарки маме на День Рождения

Многие часто задавались вопросом: «А что собственно подарить маме на день рождения?» Если это так, и вы задались именно этим вопросом, то эта статья для вас!
Итак что же можно подарить маме на этот счастливый день? Есть множество вариантов и несколько из них, мы сейчас рассмотрим! Но нужно, чтобы финансы позволяли купить тот или иной подарок, так как при отсутствии денег, вы не сможете купить подарок вовремя.
Предмет из маминого хобби
Если ваша мама увлекается чем-нибудь, например нумизматикой, то можно подарить ей средство для чистки монет, или лупу, чтобы рассматривать монеты на наличие редкой формы. Такой подарок маме определенно должен понравиться!
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Алмазная Вышивка
Если ваша мама не увлекается чем-либо, то можете попробовать сделать картину из «алмазов». Такие картины можно купить в магазине или заказать на AliExpress и других интернет магазинах, но делать их вам нужно будет самим, а это очень долгая и муторная работа. Так что если вы решились собрать Алмазную мозаику, то лучше всего браться за это дело за несколько месяцев до дня рождения.
Оригами
Самый простой и оригинальный подарок своими руками. Все что вам нужно, это цветная бумага, ножницы и карандаш. Заходите в интернет или смотрите в книгу, находите поделку, которая вам приглянулась и можете приступать. Но делать это нужно аккуратно и лучше сначала потренироваться на белой бумаге, а когда вы сможете сделать на простой бумаге безошибочно и аккуратно, то можете переходить на цветную бумагу.
Поделка своими руками
Этот вариант чем-то схож с оригами, но поделки своими руками делается не только из бумаги, например можно сшить мягкую игрушку, или сделать открытку с поздравлением, или сделать украшение (бусы, браслеты, ожерелья и т.д.). Такой подарок не только порадует вашу маму, но и поможет развить мелкую моторику ваших рук. Тем более многим родителям очень нравиться, когда их дети дарят им что-нибудь сделанное ими.
Домашнее Животное
Если ваша мама когда-нибудь хотела завести себе домашнего питомца, но все не доходили руки купить себе нового маленького друга, то можно попробовать этот вариант. Если мама вам не рассказывала о том, кого хочет себе завести, то попытайтесь во время разговора выманить необходимую информацию, но так, чтобы ваш родитель ничего не заподозрил. И если вам удалось выяснить кто это, например: попугайчик или котенок, то можете смело покупать его, но важно узнать, нужен ли еще вашей маме питомец. Это можно сделать задав вопрос: «А ты бы хотела себе этого зверька сейчас?»
Электроника
Если вы заметили, что у мамы старый телефон, или потрепанный ноутбук и у вас есть достаточно денег, чтобы это поправить, то можно использовать этот вариант. Но в выборе электроники нужно быть очень осторожным, например нужно тщательно прочитать характеристику телефона и посмотреть, удобно ли вашей маме будет его эксплуатировать. С ноутбуком все сложнее, не покупайте дешевые ноутбуки, цена которых от 1 до 20 тысяч. Такие ноутбуки не потянут много информации и будут очень сильно тормозить. Поэтому если вы решили маме купить какой-либо гаджет, то лучше всегда смотреть характеристики и если вы в них не разбираетесь, то можно поискать в интернете или почитать профессиональные отзывы о товаре.
Что же, мы рассмотрели 6 вариантов подарков. Если вы решили подарить маме какой-либо подарок, сначала подумайте, нужен ли он маме (касается электроники и домашних животных)? Надеюсь моя статья вам помогла определиться с выбором.