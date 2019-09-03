За тиждень припинено діяльність 34 незаконних АЗС на території Рівненської област

Рівненська область 25-вер, 2019, 08:399 prov 113

Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко під час спілкування з рівненськими журналістами.

Він також додав, що безпосередньо на гарячу лінію облдержадміністрації 0 800 500 078 було подано 20 звернень громадян щодо "тіньових" заправок.

На думку Ігоря Тимошенка, закрити всі незаконні АЗС можна за декілька тижнів активної роботи новоствореного обласного Центру ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами, куди входять представники Рівненської ОДА та всіх контролюючих і правоохоронних служб.