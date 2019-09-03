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На Буковині колишній військовий реалізовував зброю із району проведення операції Об’єднаних сил

Чернівецька область 25-вер, 2019, 08:429 prov 110
Колишнього військовослужбовця викрила Служба безпеки України на збуті військових засобів ураження, вивезених із району проведення операції Об’єднаних сил.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси.
На Буковині колишній військовий реалізовував зброю із району проведення операції Об’єднаних сил

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.
Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Пресцентр СБ України.
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