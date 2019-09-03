На Буковині колишній військовий реалізовував зброю із району проведення операції Об’єднаних сил

Колишнього військовослужбовця викрила Служба безпеки України на збуті військових засобів ураження, вивезених із району проведення операції Об’єднаних сил.Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси.Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього.Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.Пресцентр СБ України.