За матеріалами СБУ мешканця Ужгорода засуджено за збут військових засобів ураження

До трьох років позбавлення волі засуджено мешканця Ужгорода, викритого Службою безпеки України на збуті військових засобів ураження.У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що чоловік зберігав у власному помешканні зброю для подальшого перепродажу.Правоохоронці затримали фігуранта справи на початку квітня 2019 року в одному з районів Ужгорода під час спроби реалізації реактивної протитанкової гранати РПГ-26. У ході особистого огляду у зловмисника було також вилучено гранату Ф-1.Ужгородський міськрайонний суд визнав фігуранта провадження винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.Вирок суду набув законної сили.Пресцентр СБ України.