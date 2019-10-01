6 модных советов на осень 2019

Все хотят научиться делать стильные и модные образы. Но не все знают, что это не так сложно, как кажется. Сейчас мы поговорим о нескольких советах, которые помогут вам сделать ваш образ стильным без сложностей. Главное делать всё грамотно.
1. Сочетать близкие оттенки между собой. Сочетание близких оттенков не только будет выглядеть красиво, но и такой приём не требует каких-то заморочек. Вам не нужно подбирать цвета, и многое другое. Просто берёте одну вещь какого-то цвета, а потом просто ищете оттенки либо темнее, либо светлее. Очень красиво смотрится голубой и фиалковый оттенки, либо нежно-розовый и малиновый.
2. Аксессуары. Многие считают, что аксессуары – это детский сад. Но это точно не так. Во-первых, красивые сумки, то, что может сделать ваш образ сногсшибательным. Во-вторых, какие-то серьги могут добавить вам шарма. Сейчас очень модны ассиметричные серьги, это могут быть кольца и цепи либо вообще разные серёжки на ушах. В-третьих, ремень. Без него образ будет казаться незавершённым, поэтому выбирайте ремень под любой образ. В тренде сейчас широкие ремни, их можно носить как с брюками, платьями, так и поверх пиджака. Много разных аксессуаров могут подходить под вашу одежду, главное уметь сочетать и добавлять нужное.
3. Мужские вещи в женском гардеробе. Сейчас не ново то, что женщины могут купить себе вещи из мужского отдела. Некоторые вещи и правда на женщинах смотрятся просто идеально. Это могут быть какие-то рубашки, футболки, может даже и мужские бомперы. Сейчас модно так же покупать мужские пиджаки и носить их с длинными мужскими рубашками. Всё это реально модно и стильно.
4. Низкий рост. Если вы не высокая девушка, а ваш рост ниже 165, то есть несколько приём как казаться выше. Юбки, брюки на высокой талии то, что всегда должно быть в вашем гардеробе. Так же старайтесь подпоясывать платья чуть выше талии, тогда ваши ноги будут казаться длиннее.
5. Лодочки или кроссовки. Что касается лодочек то, это классическая обувь, которую можно носить как с платьем, так и брюками или юбкой. Если вы не знаете, какого цвета купить лодочки, выбирайте телесного, это не только подчеркнёт женственность, но и сделает вас выше. А вот кроссовки - большой выбор на https://extremstyle.ua/ru/catalog/krossovki/filters:brands=asics - не менее универсальная обувь. Их можно носить с джинсами, юбками и даже с различными платьями. Просто нужно правильно подобрать цвет и фасон. Массивные кроссовки очень стильно смотрятся с каким-то нежным верхом.
6. Яркие цвета. Если вы боитесь добавлять яркие цвета в ваш гардероб, начните делать это постепенно. Возможно, для начала, это будет яркая сумка или какие-то яркие туфли. А если вы храбрая, то можно сразу начать с какой-то блузки, или брюк. Главное правило сочетайте яркие вещи с нейтральными. Только не с чёрным цветом, потому что с ними цвет кажется менее ярким и смотрится некрасиво.
Итак, разобрав несколько советов, можно начать собирать образы. Это могут быть, как повседневные образы, так и на какой-то праздник или мероприятие.