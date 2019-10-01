Вишивка в сучасному дизайні приміщень

В даний час світ дизайнера тісно пліток не тільки з унікальними технологіями, а й зі старими, а точніше давно забутими стилями минулого. У тому числі дизайнери рекомендують своїм клієнтам при оформленні приміщення звернути увагу на часткову вишивку. Часткова вишивка передбачає полотно, в якому відрізаються шматки тканини основи, створюючи мережу отворів і вушок, які підкреслюються малюнком вишивки. На перший погляд, результат може виглядати як мереживо, але насправді це вишивка, тому що вона працює на основі тканини, а не з нуля. Численні прекрасні приклади можна побачити в музеях, і стиль продовжує бути популярним сьогодні, з багатьма новими предметами одягу, які показують вирізані акценти, зроблені в різних стилях. Цей тип часто виконується машинами, а не вручну, оскільки ручні версії досить трудомісткі для створення. Особливою популярністю користується машинна вишивка у Львові. Тут вишивають і нашивки, логотипи, різні малюнки на одязі...
Традиція різьблення, мабуть, виникла в Італії 14-го століття, хоча основна форма, можливо, була зроблена в епоху до цього. Тенденція поширилася, з численними країнами, які розробляють свої власні школи і стилі вишивки. Багато методи мають певні назви, такі як Рішельє, вишивка Англез, іспанська Рішельє, і багато інших. Ці прийоми характеризуються певними стилістичними тенденціями, які дозволяють їх легко ідентифікувати.
Отвори в тканини посилені з петлею шити для того щоб забезпечити що вони не розплутують. Великі отвори можуть бути перекриті прутами, а деякі стилі, такі як італійська різьблення, характеризуються великою кількістю таких прутів. Вишивка може також використовувати мереживні методи; Венеціанська різьблення, наприклад, зроблена набагато більш химерної з додаванням елегантних стібків, зазвичай використовуваних у виробництві голок. Ця школа вишивки може бути виконана з різнокольоровими нитками, включаючи золото і срібло, або вона може бути виконана в простому білому нитки для більш суворого погляду. Він часто використовувався для прикраси країв формальних сорочок і суконь, а також може бути помічений на простирадлах, наволочках, серветках, скатертинах та інших предметах домашнього вжитку. Ажурний дизайн може бути трохи зудить і жорстким, але часто робиться більш м'яким і гладким з використанням м'яких, міцних ниток у вишивці.
Люди, які хочуть навчитися кутюр'є, можуть спробувати знайти місцеву швейну групу, яка працює над проектами вишивки. Можна вивчити техніку з книг, але наставники або класи надзвичайно корисні для вивчення трюків торгівлі. Ремісники можуть спробувати запитати навколо в місцевому магазині шиття або ремесла, особливо якщо приклади на дисплеї або якщо магазин запасає класичні приналежності для вишивання, включаючи нитка, обручі і голки. Варто відзначити, що часткова вишивка прекрасна вписується в інтер'єр кімнати, яка вимагає нових унікальних елементів. Багато дизайнерів рекомендують поєднувати часткову вишивку з меблями. Дуже вдала комбінація вийде, якщо поєднати кілька елементів декору з вишивкою з однотонним покриттям меблів. Таке рішення часто можна зустріти в венеціанському класичному стилі.