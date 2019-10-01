Оренда екскаватора

У сучасному світі екскаватори є досить популярною і затребуваною спецтехнікою. Це пояснюється великою кількістю особливостей і переваг даного виду спецтехніки. Сьогодні на ринку представлений ряд екскаваторів з багатим функціоналом і поліпшеною якістю. Не менш поширеними є послуги міні екскаватора, оскільки це вигідно, зручно і економічно.
Що впливає на ціну
На вартість оренди екскаватора впливають такі чинники як:
1) Вид спецтехніки (сучасні компанії надають оренду екскаваторів різних моделей і виробників);
2) Терміни (це пояснюється необхідністю виділити витрати на доставку спецтехніки, оскільки не всі моделі мають здатність добиратися назад своїм ходом);
3) Наявність водія (дуже часто дана машина орендується разом з водієм для зручності клієнта).
Не менш важливим є і календарний час для оренди. Наприклад влітку при розпалі дорожньо-будівельного сезону збільшується і ціна орендування. Сюди ж відноситься розташування об'єкта, де є потреба у екскаватор. Тут важливу роль відіграє величина витрат на доставку спецтехніки до місця роботи.
Ціна в залежності від моделі екскаватора
Визначити вартість оренди з урахуванням моделі даної спецтехніки досить просто, так як потрібно орієнтуватися по виробнику. Наприклад, більш дешеву розцінку клієнт зможе отримати від компактних моделей екскаватора (Hyundai, Hitachi, Bobcat). Сюди ж можна віднести і розцінку оренди екскаватора вітчизняною фірмою ЧТЗ або білорускою МТЗ.
Більш дорогими за вартістю можна віднести великі продуктивні екскаватори, здатні виконати складну роботу за найкоротші терміни. До найбільш популярних моделей даного типу можна віднести Doosan, Komatsu, а також Caterpillar.
Ціна в залежності від тривалості
Варто відзначити той факт, що довгострокова оренда даної спецтехніки є найбільш вигідною для клієнтів. Причому цією послугою користуються не тільки підприємці для своїх серйозних дорожніх або будівельних об'єктів. Клієнти, як правило, беруть в оренду також універсальні екскаватори на пару місяців для побудови приватного будинку. Пояснюється це тим, що дана техніка є ще й багатофункціональною, яка збільшується при використанні навісного обладнання. Для даної техніки робота завжди знайдеться.
Також і оренда екскаватора на нетривалий час (на пару днів) є досить затребуваним у випадках термінового виконання великого обсягу роботи. Наприклад, в результаті аварії на підземних комунікаціях або ж різкому зриві термінів здачі будівельного об'єкту. В такому випадку оренда даної продуктивної техніки на короткий час більш ніж виправдана.
Висновок
Екскаватори є досить затребуваною і популярною спецтехнікою в наш час. Не менш затребуваною є послуга оренди екскаватора. Але слід враховувати те, що на вартість оренди впливають безліч важливих факторів.