Кожа после 30: что делать?

В 30 лет женская кожа молода и свежа. Кажется, что возрастные изменения наступят не скоро. Но первые звоночки приближающейся зрелости уже слышны. Как продлить молодость, как противостоять старению? Задуматься об этом нужно сейчас.
В 30 лет признаки старения еще не заметны, но внутренние изменения в организме уже происходят. Постепенно замедляется обмен веществ, в организме вырабатывается все меньше коллагена и эластина, ухудшается процесс восстановления в клетках. Косметологи imageskincare.com.ua разработали советы по уходу для 30-летних.
Вносим изменения
Производители косметики выпускают линии возрастной косметики, и это не маркетинговый ход. Чем старше кожа, тем больше внимания ей необходимо. Средства по уходу для разных возрастных групп отличаются набором активных компонентов.
Высыпаемся
Юность хороша своей беззаботностью. С возрастом образ жизни отражается на лице. 8-ми часовой сон по эффективности сравним с посещением косметического салона. Важно ложиться в одно и то же время, и желательно до 12.
Снимаем макияж
В 30-летнем возрасте ложиться спать с косметикой на лице категорически не рекомендуется. С макияжем кожные покровы не дышат, нарушается работа сальных желез.
Контролируем количество жидкости
Объемы жидкости в организме необходимо регулярно пополнять. 1,5-2 литра в день предотвращают пересыхание и дряблость. После 30-ти потребление жидкости следует перенести на утренние и дневные часы. Выпитая после 20-00 чашка чая обернется утренними отеками.
Защищаемся от ультрафиолета
Солнечная активность вредит коже не только на пляже. Использовать косметические средства с УФ-фильтрами необходимо ежедневно. Важно помнить, что косметика с ультрафиолетовой защитой работает не дольше двух часов, то есть в течении дня ее нужно освежать. Самый простой способ - пудра с УФ-фильтром.
Бережем кожу вокруг глаз
Тонкая кожа вокруг глаз не содержит сальных желез и быстро пересыхает. Специальный уход за этой областью заключается в дополнительном питании и увлажнении. Чтобы отсрочить появление первых морщин - “гусиных лапок” - на область вокруг глаз наносят специальную сыворотку или крем.
Помним о шее и руках
Шея и руки первыми выдают возраст, и потому нуждаются в уходе. Для области шеи и декольте подойдет тот же крем, что и для лица. Не стоит пренебрегать специальной гимнастикой для тонуса кожи. Кожу рук питают и увлажняют кремом для рук. “грязную” работу выполняют в перчатках.
Посещаем косметолога
Ежедневный домашний уход даже самыми дорогими средствами не способен заменить профессиональные процедуры. Бьюти-эксперты советуют раз в месяц посещать косметолога. После 30-ти рекомендуются кислотные пилинги. Два раза в год курсами полезен лимфодренажный массаж лица.
Важно помнить: правильный и своевременный уход за кожей в 30 лет - это инвестиция в красоту и молодость в будущем.