Власники нерухомості поповнили місцеві скарбниці Рівненщини майже на 70 мільйонів гривень

Рівненська область 17-жов, 2019, 08:199 prov 75

За три квартали поточного року власники нерухомого майна Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 69,7 млн. грн., що на 30 %, або на 15,9 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Лідером у сплаті #податку_на_нерухоме_майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи, ними сплачено 40,9 млн. грн., що на 7,0 млн. грн., або на 20,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно фізичними особами сплачено 28,8 млн. грн., що перевищує минулорічні надходження на 45% .

«Розвиток інфраструктури, освіти й охорони здоров’я Рівненської області – усе це залежить від відповідального ставлення мешканців Рівненщини до сплати податків. Адже, тільки за умови достатніх фінансових ресурсів місцевих бюджетів можна говорити про вирішення проблем регіону», – зазначила в.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Надія Друзюк.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати у декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок нараховують органи фіскальної служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. Громадяни в поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.

Водночас податківці зазначають, що сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою, квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м. і будинку площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м., тобто податок нараховується лише на «зайві» квадратні метри.

Крім того, розрахована сума податку на нерухоме майно, збільшується на 25000 тис. грн. за кожен об’єкт нежитлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 300 кв. м для квартири або 500 кв. м для будинку.

Головне управління ДПС у Рівненській області.