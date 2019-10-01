Рівне:

Рівненські архітектори напорушували на два мільйони гривень

Рівненська область 17-жов, 2019, 08:259 prov 77
Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів, на загальну суму 2,1 млн грн за період з 01.12.2017 по 31.05.2019.
Під час проведення контрольного заходу спеціалісти Управління виявили факти виконання підрядником низки будівельних робіт не відповідно до умов укладених договорів підряду, що привели до втрат бюджетних коштів на загальну суму 1,4 млн гривень.
Окрім того, зафіксовано порушення законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати на суму понад 500 тис. грн, проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу чи вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 167,2 тис. гривень.
Під час проведення ревізії департаментом відшкодовано 116 тис. грн. Керівнику надіслано вимоги про усунення решти порушень.
Матеріали контрольного заходу передано Управлінню Служби безпеки України в Рівненській області, про результати поінформовано Рівненську обласну державну адміністрацію.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби в Рівненській області.
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