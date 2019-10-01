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«Абонемент» на ведення бізнесу: на Закарпатті керівники райвідділу поліції вимагали хабарі з комерсанта

Головна, Закарпатська область 17-жов, 2019, 08:319 prov 75
Керівники одного з районних відділів поліції Закарпатської області вимагали від приватного підприємця щомісячні «відкати», погрожуючи кримінальним переслідуванням у разі відмови. Чоловік звернувся до СБУ.
«Абонемент» на ведення бізнесу: на Закарпатті керівники райвідділу поліції вимагали хабарі з комерсанта

Встановлено, що начальник райвідділу поліції разом із заступником змушували місцевого підприємця сплачувати щомісяця 5 тисяч гривень за можливість займатися легальною лісозаготівлею. Аби довести «привабливість» своєї пропозиції зловмисники створювали йому штучні перешкоди у здійсненні підприємницької діяльності та шантажували чоловіка кримінальним провадженням, законність відкриття якого з`ясовується.
Правоохоронці затримали заступника керівника райвідділу під час отримання чергового траншу в національній валюті та 3-х тисяч доларів за закриття справи.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Заходи з припинення протиправної діяльності проводилися спільно з Теруправлінням ДБР у Львові під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
Пресцентр СБ України.
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