Рівне:

Катерина Шепелюк стала чемпіонкою Європи з дзюдо

Спорт 17-жов, 2019, 08:369 prov 78
З 10 по 14 жовтня м. Брассат (Бельгія) відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху.
У даних змаганнях брали участь близько 80 спортсменів з 14 країн.
Катерина Шепелюк стала чемпіонкою Європи з дзюдо

У складі збірної команди України участь у змаганнях брала Рівненська спортсменка ЗМСУ Шепелюк Катерина, вихованка регіонального центру «Інваспорт».
Катерина, отримавши перемоги в трьох поєдинках, стала чемпіонкою Європи з дзюдо у ваговій категорії до 63 кг.
В цілому збірна команда України завоювала 17 медалей: 6 золотих, 4 срібних та 7 бронзових нагород.
Підготовку спортсменки до змагань здійснював Заслужений тренер України з дзюдо, тренер Рівненського регіонального центру «Інваспорт» Михайло Романкевич Михайло.
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