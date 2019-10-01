Катерина Шепелюк стала чемпіонкою Європи з дзюдо

З 10 по 14 жовтня м. Брассат (Бельгія) відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху.У даних змаганнях брали участь близько 80 спортсменів з 14 країн.У складі збірної команди України участь у змаганнях брала Рівненська спортсменка ЗМСУ Шепелюк Катерина, вихованка регіонального центру «Інваспорт».Катерина, отримавши перемоги в трьох поєдинках, стала чемпіонкою Європи з дзюдо у ваговій категорії до 63 кг.В цілому збірна команда України завоювала 17 медалей: 6 золотих, 4 срібних та 7 бронзових нагород.Підготовку спортсменки до змагань здійснював Заслужений тренер України з дзюдо, тренер Рівненського регіонального центру «Інваспорт» Михайло Романкевич Михайло.