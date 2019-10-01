Почему полотенцесушитель Terma ZigZag должен появиться в Вашей ванной

Для того, чтобы дополнить интерьер ванной комнаты советуем использовать электрический полотенцесушитель Terma ZigZag . Основное преимущество прибора в сочетании функциональности и привлекательного внешнего вида, который делает помещение особенным. Качественный прибор равномерно прогревает комнату, позволяет сушить вещи, работает в любое время года в отличие от других устройств, которые могут функционировать только в отопительный период.

Особенности электрополотенцесушителя Terma ZigZag

Преимущества электрического полотенцесушителя Terma ZigZag

Обзор современного полотенцесушителя электрического:мощность отопительного оборудования зависит от размера и температуры теплоносителя, в среднем составляет от 248 до 627Вт;для создания прибора использована прочная долговечная сталь, которая не поддается негативному действию влаги и других факторов окружающей среды;для удачной адаптации в дизайн прибор красят в любой цвет из предлагаемой палитры, при этом для покраски используется исключительно безопасное покрытие, не выделяющее в окружающую среду никаких вредных компонентов;размеры прибора: ширина составляет 500 мм, минимальная высота – 600 мм, а максимальное значение достигает 1780 мм;максимальное давление отопительного устройства – 13 бар, рабочее не больше 10 бар, температура рабочей среды от 40 до 90 градусов.Электрические полотенцесушители – приборы, работающие благодаря наличию в конструкции ТЭНа, который нагревает специальную жидкость.Предлагаемая модель отопительного оборудования отличается высокой производительностью при минимальном потреблении энергии. Для создания представленного оборудования используются только качественные прочные материалы, благодаря которым изделие выдерживает любые нагрузки в процессе эксплуатации.Большой ассортимент размеров и цветов, позволяет выбрать прибор для любого помещения. Он не требует обслуживания в процессе работы. Подходит для сушки большого количества вещей благодаря большому количеству перекладин. Приобрести прибор можно по доступной стоимости. Установка занимает минимум времени и сил.Полотенцесушитель Terma имеет отличный современный дизайн, который является основным преимуществом предлагаемого оборудования. Устройство украшает помещение, легко вписывается в любой современный стиль дома от классического до модерна.