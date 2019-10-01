Битумная черепица для создания долговечной и влагонепроницаемой крыши

Кровельное покрытие из битумной черепицы позволяет создать качественную крышу, которая не будет доставлять проблем с протечками. Владельцы коттеджей и бань уверены в том, что именно битумная черепица katepal то, что им надо., поскольку она легко и быстро устанавливается, практически не нуждается в уходе и имеет высокие декоративные характеристики.
Для современной битумной черепицы характерны следующие преимущества:
- эластичная, гибкая структура;
- легкость в обработке и укладке;
- привлекательный внешний вид;
- высокая устойчивость к химическим воздействиям;
- невосприимчивость к температурным перепадам;
- огнестойкость;
- высокая цветостойкость;
- хорошие гидроизоляционные качества;
- низкая теплопроводность;
- прочность, устойчивость к разрывам;
- ремонтопригодность;
- доступная стоимость.
Этот материал производится в огромном ассортименте. На рынке черепица представлена в самых разных расцветках и формах. Лепестки прямоугольных листов могут иметь вид чешуи, бобрового хвоста, геометрических фигур.
Удобство монтажа
Черепицу можно разрезать ножом и строительными ножницами, создавая детали самой сложной формы для оформления нестандартных конструкций крыши. Изделие имеет гибкую структуру, за счет чего оно повторяет изгибы основания, плотно прилегает к настилу.
Материал прочно приклеивается к базовым поверхностям и дополнительно фиксируется гвоздями. Крепежные элементы скрываются под лепестками, благодаря чему покрытие кровли приобретает стильный вид. Под действием солнца пропитанные битумом листы склеиваются между собой и образуют монолитное, бесшовное покрытие.
Декоративные характеристики
Каменная крошка, покрывающая черепицу толстым слоем, придает изделию сходство с натуральной керамочерепицей. Материал смотрится благородно, солидно. Для окрашивания измельченного камня используются цветостойкие красители, выдерживающие многолетнюю эксплуатацию в тяжелых климатических условиях.
Современная битумная черепица – это неприхотливый материал. Красить и обрабатывать защитными составами крышу не придется. Даже в случае образования трещины и при разрыве листов можно выполнить несложный и недорогой ремонт своими руками. Достаточно заклеить порвавшийся участок битумной мастикой или наложить на него новый лист черепицы, чтобы полностью скрыть дефект.