На Рівненщині надходження туристичного збору зросли більше як на 200 відсотків

Рівненська область 31-жов, 2019, 10:129 prov 65

Протягом дев’яти місяців 2019 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 796,5 тис. грн. туристичного збору. Ця сума збільшилась на 558 тис. грн у порівнянні з відповідним періодом 2018 року.

Чинним законодавством чітко визначене коло платників туристичного збору та його граничний розмір. Платниками туристичного збору, як встановлено ст. 268 Податкового кодексу, є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, котрі прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Працівники податкової служби переконані, що збільшення потоку туристів, які відвідують Рівненщину та сплачують туристичний збір, ставку якого встановлюють сільські, селищні та міські ради у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення, сприяє й розвитку бізнесу рівненських суб’єктів господарювання. Адже, оплачуючи різні товари чи послуги, турист робить свою інвестицію у бізнес нашого регіону й наповнення бюджету.

Головне управління ДПС у Рівненській області.