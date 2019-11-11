Розкрадання та нелегальний експорт державної деревини викрила СБУ на Житомирщині

Житомирська область 13-лис, 2019, 12:079 prov 157

На Житомирщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання лісоматеріалів з подальшим експортом переробленої деревини до країн ЄС.

Організували незаконну схему двоє мешканців Новоград-Волинського. Один із ділків скуповував у державних і комунальних лісгоспах регіону необліковану деревину, а його компаньйон-власник деревопереробного підприємства відповідав за виробництво деревного вугілля. Лісоматеріали легалізували через низку підприємств, оформлених на безхатченків, готову продукцію експортували до Європи.

За попередніми оцінками за час функціонування схеми зловмисники встигли вивезти за кордон продукції на понад 14 мільйонів гривень.

У межах відкритого кримінального провадження відбулось 15 обшуків за місцями реєстрації задіяних в оборудці фірм, на промислових потужностях, у складських приміщеннях та помешканнях фігурантів справи. Правоохоронці вилучили необліковані лісоматеріали, готову продукцію, транспортні засоби і документацію, яка доводить оборудки.

Тривають слідчі дії.

Перевіряється також інформація про причетність до схеми посадовців лісової галузі регіону.

Заходи проводилися спільно зі слідчим Нацполіції області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України.