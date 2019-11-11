На Закарпатті чиновники сприяли нелегальному видобутку у річках гравійно-піщаної суміші

Закарпатська область 13-лис, 2019, 12:099 prov 167

Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке нелегально видобувало у великих масштабах гравійно-піщану суміш у руслах річок Тиса, Теребля та Тересва Тячівського району Закарпаття.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники Тячівського міжрайонного управління водного господарства у змові з приватними підприємцями організували незаконний видобуток та реалізацію піщано-гравійної суміші. Протиправна діяльність проводилась під виглядом робіт з розчистки та регуляції русел річок.

Ділки здійснювали видобуток на дев’яти ділянках. Лише на одній з них встановлено завдані державі збитки на суму майже 10 мільйонів гривень.

За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до техногенної катастрофи на території регіону.

Правоохоронці виявили понад двадцять одиниць важкої техніки, задіяної на нелегальних роботах. Готується клопотання до суду щодо накладання на неї арешту.

У місцях незаконного видобутку тривають невідкладні слідчі дії для фіксацію та документування протиправних дій, відповідальність за які передбачена ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури із задіянням працівників екологічної інспекції.

Пресцентр СБ України