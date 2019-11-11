5 видів капусти на дачній ділянці

Білокачанна, цвітна, брокколі, брюссельська і савойська ... Такі різні зовні і на смак, але все це види капусти. Незважаючи на смакові якості і зовнішні відмінності, всі ці види хворіють однаковими хворобами, мають одних і тих ворогів-шкідників. Однаково вміст вітамінів та інших елементів, корисних для людини.
Білокачанна капуста входить в щоденний раціон харчування. Вона присутня в складі багатьох страв. Можна використовувати як лікарський препарат. Є безліч сортів білокачанної капусти, які відрізняються один від одного. Є сорти ранньостиглі, середньостиглі і пізньостиглі.
Цвітна капуста - добре поширена. Вона може бути як білого, так і жовтого кольору. За неї треба серйозно доглядати, створювати режим і підтримуватися його. При будь-яких змінах режиму хороший урожай зібрати не вийти. Насыння червонокачанної капусти тут https://vseroste.com.ua/kapusta-chervonogolova-16.
Брокколі - зовні вона чимось схожа на цвітну капусту. Є сорти цвітної капусти зеленого кольору і їх дуже легко можна переплутати з брокколі. На смак вона кисла. Таку капусту радять вводити в раціон маленьким діткам з раннього віку, в ній багатий зміст вітаміну С. Не так давно стало відомо, що брокколі сприяє запобіганню онкологічних захворювань, і затребуваність продукту в рази зросла по всьому світу. Її можна вживати в їжу в сирому вигляді, так вона ще більш корисна, ніж відварна.
Пекінська капуста https://vseroste.com.ua/kapusta-pekinska-13 - неймовірно ранньостиглий, визнаний вид. За наявності в складі вітамінів і корисних елементів вона нітрохи не поступається іншим «сестрам».
Брюссельська - це маленькі качанчики, розташовані на тонкому стеблі. Одна рослина може вродити 20-40 штук. У цій капусті великий вміст фолієвої кислоти і білка. Даний вигляд не дуже вимогливий до постійного поливу і теплоту. Стійкий до хвороб. У дикій природі вона не зустрічається. Сік брюссельської капусти можна використовувати при бронхіальній астмі, спільно з соком моркви, селери і редиски. Також можна використовувати для профілактики онко-захворювань.
5. Свійські - дуже схожа з білокачанної, але листя у неї йдуть хвилями і з бульбашками. З неї найкраще робити голубці. Довго вона зберігатися не може, тому не сильно затребувана. Хоча, що стосується вирощування, то на відміну від білокачанної, вона більш стійка до заморозків. Відомо, що даний вид капусти уповільнює процес старіння. А якщо її вживати в їжу постійно, то вона запобігає розвитку цукрового діабету і хвороб серця. Чи не калорійна, добре засвоюється і навіть сприяє зниженню ваги. Її можуть вживати як дорослі, так і діти.