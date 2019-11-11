Рівне:

СБУ попередила нелегальний збут бурштину за кордон на майже шість мільйонів гривень

Головна, Рівненська область 17-лис, 2019, 16:269 prov 345
У Рівненській області Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке займалося незаконним видобутком та оптовою реалізацією «сонячного» каменю.
СБУ попередила нелегальний збут бурштину за кордон на майже шість мільйонів гривень

Учасники групи підпільно видобували бурштин-сирець в одному з північних районів регіону для продажу за кордон. Підготовлену до збуту продукцію, зокрема оброблене каміння великих фракцій, ділки зберігали у підсобних приміщеннях власних помешкань.
Під час проведення 12 обшуків за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці виявили партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для нелегального промислу. Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння протиправному видобутку.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
Пресцентр СБ України.
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