СБУ попередила нелегальний збут бурштину за кордон на майже шість мільйонів гривень

У Рівненській області Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання, яке займалося незаконним видобутком та оптовою реалізацією «сонячного» каменю.Учасники групи підпільно видобували бурштин-сирець в одному з північних районів регіону для продажу за кордон. Підготовлену до збуту продукцію, зокрема оброблене каміння великих фракцій, ділки зберігали у підсобних приміщеннях власних помешкань.Під час проведення 12 обшуків за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці виявили партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для нелегального промислу. Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння протиправному видобутку.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.Пресцентр СБ України.