Незаконне виробництво та збут алкосурогату у двох західних областях блокувала СБУ

У межах заходів із детінізації економіки Служба безпеки України блокувала в Івано-Франківській та Закарпатській областях незаконне виробництво та продаж небезпечної для життя та здоров`я контрафактної горілчаної продукції на понад 3 мільйони гривень.На Івано-Франківщині місцевий мешканець організував у передмісті обласного центру цех із виробництва фальсифікованої алкогольної продукції. До «виробничого процесу» зловмисник залучив кількох спільників. Виготовлення сурогату відбувалося в антисанітарних умовах та з сировини сумнівної якості. Оптові партії «товару» ділки збували до закладів громадського харчування, торговельних точок і приватним особам на території області та за її межами.У ході обшуків за місцями виробництва та зберігання контрафакту правоохоронці вилучили понад шість тисяч літрів спирту, чотири з половиною тисячі пляшок розлитого алкоголю, тридцять дев’ять десятилітрових пакетів готової продукції. Також виявлено понад півтори тисячі підроблених акцизних марок, виробниче обладнання, гроші, отримані від незаконної діяльності, та чорнову бухгалтерію зловмисників. Вартість вилученого товару становить майже 2 мільйони гривень.Наразі організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ККУ, відкрито кримінальне провадження і на Закарпатті. Там співробітники СБУ виявили в орендованому приміщенні одного з місцевих підприємств склад із понад 10 тоннами розлитого по пляшках фальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного збору.За попередніми оцінками сума виявленої знахідки становить майже півтора мільйона гривень.Зараз правоохоронці встановлюють орендарів, а також джерела походження фальсифікату.Пресцентр СБ України.