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1С Общепит. Нужна ли подписка на 1С ИТС для данного ПО?

Разное 18-лис, 2019, 14:069 prov 272

1С Общепит является отраслевой конфигурацией и часто внедряется как дополнительное программное обеспечение. Крупные компании объединяют в единую базу типовое решение, такое как Бухгалтерия, например, с 1С Общепит https://a4.com.ua/ru/obshhepit-dlja-ukrainy/.
Это связано с тем, что конфигурация 1С Общепит учитывает именно специфику данной ниши бизнеса и способна удовлетворить конкретные, а не типовые требования. Также, как и при использовании любого другого готового решения желательно пользоваться услугой 1С ИТС. Это необходимо по ряду причин:
для всех продуктов, в том числе для 1С Общепит разработчики регулярно выпускают обновления. Они могут касаться расширения и совершенствования функционала программы, законодательных изменений и, как следствие, корректировки форм отчетности и бланков. Благодаря 1С ИТС вы всегда будете работать в актуальном информационном поле, соответствующем всем законам Украины и сможете избежать штрафных санкций за отсутствующую строку в устаревшем бланке.
линия поддержки, которая дает консультации на различные вопросы о корректности работы обновлений, их внедрении, о работе с конфигурацией 1С Общепит и т.д. Также можно решать технические сложности, связанные с неполадками или сбоями в работе
личные консультации при необходимости
доступ ко всей методической информации, где собраны основные ответы о работе в 1С Общепит
1С ИТС предоставляет клиентам доступ к своему форуму и возможность пользоваться всеми актуальными справочниками, читать новости, а также участвовать в форумах профессионалов.
На вопрос нужна ли подписка на 1С ИТС для отраслевых конфигураций мы однозначно даем положительный ответ. Таким образом вы буду получать не только регулярные обновления, но и всегда владеть огромной базой важной информации.
Программа 1С Общепит разработана для баров, столовых, кафе, ресторанов, небольших производств. Позволяет вести стандартный бухгалтерский и управленческий учет, а также оснащена рядом профильных функций. Например, калькуляция блюд и ингредиентов, вплоть до специй, а также:
учетная документация, которая необходима при приготовлении блюд, списание продуктов питания
складской учет товарных остатков
сезонное меню. При возникновении любых вопросов, имея подписку на 1С ИТС вы можете обратиться на горячую линию и получить ответ
учет торговых операций в ресторане
обмен данными с другими программами.
Рекомендуем приобретать исключительно лицензионную версию у надежных партнеров. В Украине одной из таких компаний является А4.
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