«Розминка від чемпіона» - цього разу в Яринівці

Комунальний заклад «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради вкотре знайомить дітлахів Рівненщини зі знаними спортсменами. Цього разу до вихованців Яринівської філії опорного закладу Кам’янського ліцею Березнівської районної ради завітав майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи, неодноразовий володар кубку Європи зі стрільби з лука, відомий тренер – Валентин Хавтура в рамках традиційних заходів, відомих як «Розминка від чемпіона».Спершу досвідчений спортсмен пояснив, що це за вид спорту - стрільба з лука, розповів власну спортивну історію, пригадав змагання, в яких брав участь та розповів про перемоги.«Стрільба з лука – це не просто незвичайна розвага, а й цілком конкретні переваги, – наголосив успішний спортсмен. - Заняття розвивають та зміцнюють м'язи. Це профілактика низки захворювань хребта. Постійні тренування розвивають реакцію, уважність, витривалість, координацію. А фокусування на мішені тастрілі – це ще й відмінне тренування для очей».Валентин Хавтура привіз з собою облаштунки лучника, тож кожен охочий приміряв на себе роль Робін Гуда. Але перед тим відбулася традиційна розминка з чемпіоном.Спортсмен нагородив призами від Відділення Національного олімпійського комітету у Рівненській області переможців конкурсу малюнка на спортивну тематику, який пройшов у школі з нагоди «Розминки від чемпіона». А всім учасникам заходу дісталися сувеніри від організаторів – комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та спільні фото і автографи Валентина Хавтури.Також цього дня кубками та дипломами нагородили представників Березнівщини, які стали переможцями у низці заходів, які організовував «Спорт для всіх»: це треті місця у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході «Біг заради гармонії» і заходах, які відбулися в рамках Європейського тижня спорту, та І місце в обласному фестивалі з велоспорту «Велодень».