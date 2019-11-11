Операція «АКЦИЗ-2019»

Рівненська область 28-лис, 2019, 17:599 prov 41

Очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції є однією з приорітетних ліній роботи податкової міліції. Проведення ряду заходів по вказаному напрямку здійснюється в рамках загальнодержавної операції «Акциз-2019».

Протягом поточного року працівниками податкової міліції області припинено незаконну діяльність 5 підпільних цехів по виробництву фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв. За результатами виявлених та припинених правопорушень вилучено підакцизних товарів на суму понад 40,5 млн. грн., з яких спирту – 13,1 млн. грн., лікеро-горілчаних виробів – понад 5,4 млн. грн., тютюнових виробів – більше 4,1 млн. грн., паливно-мастильних матеріалів – понад 12,5 млн. грн. та транспортних засобів на суму понад 5,4 млн. грн.

Тож, якщо у вас є підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку на них, стала відома інформація про незаконну діяльність на ринку нафтопродуктів, або протизаконне ввезення на територію України транспортних засобів, телефонуйте та повідомляйте про це за номером чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області (0362)692-588.

ГУ ДФС у Рівненській області.