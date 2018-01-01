На вибір: за місце у будь-якому списку до Верховної Ради 1,5 мільйона євро (відео)

Головна 30-лис, 2019, 09:469 prov 185

Співробітники СБУ спільно з ГУ НП України в м.Києві, за процесуального керівництва ГПУ, викрили учасників організованої злочинної групи, які намагалися продавати місця у списках парламентських партій нинішньої каденції.

За півтора мільйона євро зловмисники обіцяли «влаштувати» бізнес-вумен із Полтавщини до списку однієї з парламентських партій. Вони запевнювали її, що це буде прохідне місце, після того як тий чи інший депутат складе мандат. Правоохоронці затримали двох фігурантів справи під час отримання першої частини матеріальної винагороди у розмірі 750 тисяч євро.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.



Пресцентр СБ України.