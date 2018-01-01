Рівне:

На вибір: за місце у будь-якому списку до Верховної Ради 1,5 мільйона євро (відео)

Головна 30-лис, 2019, 09:469 prov 185
Співробітники СБУ спільно з ГУ НП України в м.Києві, за процесуального керівництва ГПУ, викрили учасників організованої злочинної групи, які намагалися продавати місця у списках парламентських партій нинішньої каденції.
За півтора мільйона євро зловмисники обіцяли «влаштувати» бізнес-вумен із Полтавщини до списку однієї з парламентських партій. Вони запевнювали її, що це буде прохідне місце, після того як тий чи інший депутат складе мандат. Правоохоронці затримали двох фігурантів справи під час отримання першої частини матеріальної винагороди у розмірі 750 тисяч євро.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Пресцентр СБ України.
Похожие новости
На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти ти ...
Головна, Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила організоване угруповання на вимаганні тридцяти ти ...

У Луцьку СБУ викрила на хабарництві експерта товариства Рівнестандарт
Головна, Рівненська область, Волинська область

У Луцьку СБУ викрила на хабарництві експерта товариства Рівнестандарт

На Рівненщині судитимуть трьох учасників злочинної групи за порушення прави ...
Головна

На Рівненщині судитимуть трьох учасників злочинної групи за порушення прави ...

Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які займались у Рівно ...
Головна » Рівненська область

Судитимуть 4 учасників організованої злочинної групи, які займались у Рівно ...

У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
Головна » Рівненська область

У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Грудень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Вгору