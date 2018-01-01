Березнівський лісотехнічний коледж отримав ліцензію на нову спеціальність

Рівненська область 30-лис, 2019, 09:489 prov 186

Міністерство освіти і науки України надало Березнівському лісотехнічному коледжу НУВГП ліцензію на здобуття нової спеціальності. Відтепер студенти матимуть змогу навчатися за фахом «Фізична культура і спорт».

Як зауважив голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук, у коледжі навчається багато студентів, які часто беруть участь у спортивних змаганнях та здобувають хороші результати.

«Аби надати можливість їм отримати відповідну освіту, велися перемовини з Міністерством освіти і науки України. Після чого нам і вдалося отримати спеціальну ліцензію», - відзначив Олександр Данильчук.

Набір на навчання буде відбуватися з нового 2020 навчального року. Нагадаємо, що до цього коледж спеціалізувався лише за напрямками: «облік і оподаткування», «фінанси, банківська справа та страхування», «садово-паркове господарство», «лісове господарство» та «мисливське господарство».