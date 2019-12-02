Україна футбольна: готуємось до Євро-2020

Євро-2020 у новому форматі



Наступного року українців чекає грандіозна футбольна подія. Наша збірна з футболу втретє в історії зіграє на Чемпіонаті Європи. Але вперше – як лідер своєї кваліфікаційної групи. За фахової підтримки Української асоціації футболу та ефективного керівництва тренера Андрія Шевченка синьо-жовтим вдалося подолати усіх суперників. Далі – запекла боротьба у фінальному етапі турніру. Як відбуватиметься Євро-2020, з ким гратимуть українські футболісти і які шанси на успіх, розібрався Центр громадського моніторингу та контролю.Чемпіонат Європи з футболу є найпрестижнішим континентальним змаганням світу, у якому беруть участь національні збірні. Турнір був заснований Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у 1960 році, і відтоді відбувається щочотири роки, чергуючись із Чемпіонатом світу. Останнє Євро провели у Франції 2016 року, тож наступні фінали пройдуть з 12 червня до 12 липня 2020 року.Цікаво, що вперше Чемпіонат прийматиме не одна чи дві країни, як це було раніше, а 12 міст по всій Європі. Цей унікальний формат запропонував у 2012 році тодішній президент УЄФА Мішель Платіні. На думку організаторів, таким чином змагання зможуть об’єднати Європу, запалюючи футбольним духом вболівальників різних країн.«Ми раді можливості довірити проведення Євро-2020 такій кількості країн і міст. Побачити, як футбол слугує об'єднуючим мостом для націй. І ще більше наблизити турнір до вболівальників, які є життєвою силої цієї гри», – наголосив чинний президент УЄФА Александер Чеферін.Як зазначають спортивні оглядачі, організація матчів у різних країнах означає, що прибутки від спортивних туристів підуть не в одну казну, а наповнять бюджети різних країн.Цього року за участь у Чемпіонаті змагалися 55 збірних у 10 групах. За результатами відбіркових матчів у фінал вийшли 20 команд, які зайняли перші та другі місця у своїх дивізіонах. Зокрема, це Італія, Бельгія, Англія, Іспанія та Україна, які потрапили до першого кошика. Також до Євро-2020 вийшли Німеччина, Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія, Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія, Уельс і Фінляндія.Ще 4 команди будуть обрані серед 16 аутсайдерів попередніх відборів за результатами матчів Ліги націй УЄФА у березні 2020 року. Це так звані матчі «плей-офф». Найкраща команда з кожної ліги (A, B, C, D) поїде на Євро-2020. За словами експертів, ця система дає шанс вийти до Чемпіонату навіть тим командам, які ніколи туди не потрапляють. Всього у фіналах зіткнуться 24 збірні.Українська путівка на ЄвроЗбірна України, якою керує Українська асоціація футболу, достроково виграла путівку на Чемпіонат Європи, зайнявши перше місце у своїй групі. Вихід у фінальну частину українцям забезпечила перемога над чинними чемпіонами Європи – Португалією. Матч відбувся 14 жовтня і закінчився рахунком 2:1 на користь підопічних Андрія Шевченка.Одразу після перемоги синьо-жовтих очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко пообіцяв гравцям збірної премії за вихід на Євро-2020 і назвав спортсменів героями. «Геній гравців на полі і тренерський геній Андрія Шевченка створили формулу цієї перемоги і успішної кваліфікації загалом! Українська футбольна машина творить диво! Вітаю вболівальників, команду, футболістів і тренерський штаб збірної! Ви наші герої і гордість мільйонів українців по всьому світу!» – написав Павелко на своїй сторінці у Фейсбуку.Загалом українська збірна зіграла вісім поєдинків у відборах, пропустивши лише 4 м’ячі. Із таким яскравим результатом українці посіли четверте місце у рейтингу команд із найсильнішим захистом. Крім Португалії, синьо-жовті змагались із Люксембургом, Сербією і Литвою. Двічі збірна України зіграла із суперниками в нічию і шість разів – тріумфувала.За результатами жеребкування, що відбулося 30 листопада, у груповому турнірі фінальної частини Чемпіонату Європи Україна зустрінеться із командами Нідерландів, Австрії та переможцями плеф-офф матчів Ліги націй . Багато експертів вважають, що такий жереб є доволі сприятливим, водночас відзначаючи, що успіхи збірних всіх рівнів протягом останніх років – пряма заслуга Української асоціації футболу та її керівництва.Сьогодні наша національна команда з футболу посідає 22 місце у рейтингу футбольних збірних світу, а Андрій Шевченко входить у десятку найкращих тренерів світу. Тож експерти прогнозують українським футболістам досить успішну гру.