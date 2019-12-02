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Срочно займы онлайн на карту

Общая 09-гру, 2019, 20:119 prov 105
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Если процент, предлагаемый банком, кажется невысоким, следует очень осторожно брать кредит, потому что позже могут "выплыть" скрытые комиссии, такие, как оплата факта выдачи наличных, всевозможные формы страхования рисков, большие комиссии при досрочном погашении, огромные штрафные санкции за возможную просрочку платежей и многие другие незаметные с первого взгляда нюансы.


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