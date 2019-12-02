Быстрый онлайн кредит

Компания предоставляет займы на достаточно выгодных условиях.Получить в долг можно сумму до 15000, на небольшой срок - до 15 дней. Данный вариант отлично подходит, если средства понадобились до зарплаты. процент сервис начисляет за каждые сутки. Он составляет не более 1,5.Следует отметить, что при необходимости заемщик может воспользоваться пролонгацией. Это означает, что если не денег вернуть заем своевременно, можно просто- напросто продлить срок. Процент продолжает начисляться в прежнем размере. Воспользоваться данной услугой можно только один раз.Если средства не вернуть своевременно, сервис подаст в суд на клиента.Что нужно указывать в заявке?У каждого банка, данные в заявке могут быть разные, но есть и стандартные поля:- фамилия и инициалы;- действующий номер;- данные с паспорта и кода.После, оформления и отправки заявления, к клиенту звонит менеджер. Звонок делается для уточнения других важных данных, которые будут внесены в договор при открытии кредитования.Возможность получитьдо зарплаты в любое время и в любом месте