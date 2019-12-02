Рівне:

Быстрый онлайн кредит

Общая 12-гру, 2019, 04:369 prov 67
Быстрый онлайн кредит на карту
Компания предоставляет займы на достаточно выгодных условиях.

Условия
Получить в долг можно сумму до 15000, на небольшой срок - до 15 дней. Данный вариант отлично подходит, если средства понадобились до зарплаты. процент сервис начисляет за каждые сутки. Он составляет не более 1,5.
Следует отметить, что при необходимости заемщик может воспользоваться пролонгацией. Это означает, что если не денег вернуть заем своевременно, можно просто- напросто продлить срок. Процент продолжает начисляться в прежнем размере. Воспользоваться данной услугой можно только один раз.
Если средства не вернуть своевременно, сервис подаст в суд на клиента.

Интернет займы на карту срочно
Что нужно указывать в заявке?
У каждого банка, данные в заявке могут быть разные, но есть и стандартные поля:
- фамилия и инициалы;
- действующий номер;
- данные с паспорта и кода.
После, оформления и отправки заявления, к клиенту звонит менеджер. Звонок делается для уточнения других важных данных, которые будут внесены в договор при открытии кредитования.
Возможность получить кредит онлайн срочно до зарплаты в любое время и в любом месте
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