Обираємо пилосос

Для швидкого прибирання внутрішніх приміщень набагато вигідніше скористатися профільним обладнанням у вигляді пилососа, що випускається в різних типах.
З точки зору цінової складової виграють мішкові пилососи, що збирають пил і бруд в окремий одноразовий мішок, який далі в міру заповнення викидається. Можна заощадити, якщо використовувати багаторазову версію мішка, але його доведеться очищати вручну з відносно невеликого отвору. У будь-якому випадку використання даних версій пилососів, що мають родовід ще з радянських часів, вважається позитивним моментом - техніка володіє підвищеною потужністю і її можна регулювати за допомогою бігунка, низьким шумовим тиском і довгим терміном експлуатації, якщо ще й двигун не перегрівати. Недолік - як тільки мішок заповнюється, потужність техніки значно знижується. І періодично потрібно перевіряти шланг, який має властивість швидко забиватися волокнами від килимів. Рішення є - потрібно якомога частіше мити вищевказаний шланг під високим тиском водопровідної води і потужність техніки знову відновлюється.
Також розумно купувати циклонні версії пилососів, в яких сміття збирається за допомогою відцентрової сили - шумовий тиск, за рахунок обертового сміття в пластиковому відсіку, виявиться трохи завищеним, але потужність буде підтримуватися на високому рівні незалежно від кількості накопиченого сміття. Єдине, чого боїться така техніка - перегріву. Якщо допустити це, то вже через рік експлуатації потужність двигуна може впасти наполовину і тому рекомендується під час прибирання житла робити необхідні паузи.
У лінійці високотехнологічного обладнання можна сміливо відносити миючі пилососи https://www.kaercher.com/ua-uk/home-garden/pilososi/mijuchi-pilososi.html, цінні тим, що використовується технологія впорскування миючої рідини на тверду або м'яку поверхню, яка далі збирається в окремому баку і виливається після збирання в систему каналізації. Для прибирання кахельної плитки або вікон дана техніка вважається просто ідеальним рішенням - для цього у неї є всі необхідні насадки.
При виборі пилососів важливо дивитися на потужність і наявність різних видів очисних фільтрів. Якщо перший показник буде варіюватися в межах 300-500 Вт, то техніка апріорі матиме високу потужність всмоктування і зможе засмоктувати всередину абсолютно все - аж до шерсті домашніх тварин. А фільтри повинні бути «правильні» - від поролонових до HEPA. Якщо останні матимуть показник в межах 11-16, то фільтри зможуть очищати більше 99% вхідного повітря, що дозволить позбутися від характерного запаху, який був притаманний старих моделей пилососів.