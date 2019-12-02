Рівне:

Обираємо пилосос

Спільна 12-гру, 2019, 10:439 prov 50
Для швидкого прибирання внутрішніх приміщень набагато вигідніше скористатися профільним обладнанням у вигляді пилососа, що випускається в різних типах.
З точки зору цінової складової виграють мішкові пилососи, що збирають пил і бруд в окремий одноразовий мішок, який далі в міру заповнення викидається. Можна заощадити, якщо використовувати багаторазову версію мішка, але його доведеться очищати вручну з відносно невеликого отвору. У будь-якому випадку використання даних версій пилососів, що мають родовід ще з радянських часів, вважається позитивним моментом - техніка володіє підвищеною потужністю і її можна регулювати за допомогою бігунка, низьким шумовим тиском і довгим терміном експлуатації, якщо ще й двигун не перегрівати. Недолік - як тільки мішок заповнюється, потужність техніки значно знижується. І періодично потрібно перевіряти шланг, який має властивість швидко забиватися волокнами від килимів. Рішення є - потрібно якомога частіше мити вищевказаний шланг під високим тиском водопровідної води і потужність техніки знову відновлюється.
Також розумно купувати циклонні версії пилососів, в яких сміття збирається за допомогою відцентрової сили - шумовий тиск, за рахунок обертового сміття в пластиковому відсіку, виявиться трохи завищеним, але потужність буде підтримуватися на високому рівні незалежно від кількості накопиченого сміття. Єдине, чого боїться така техніка - перегріву. Якщо допустити це, то вже через рік експлуатації потужність двигуна може впасти наполовину і тому рекомендується під час прибирання житла робити необхідні паузи.
Обираємо пилосос

У лінійці високотехнологічного обладнання можна сміливо відносити миючі пилососи https://www.kaercher.com/ua-uk/home-garden/pilososi/mijuchi-pilososi.html, цінні тим, що використовується технологія впорскування миючої рідини на тверду або м'яку поверхню, яка далі збирається в окремому баку і виливається після збирання в систему каналізації. Для прибирання кахельної плитки або вікон дана техніка вважається просто ідеальним рішенням - для цього у неї є всі необхідні насадки.
При виборі пилососів важливо дивитися на потужність і наявність різних видів очисних фільтрів. Якщо перший показник буде варіюватися в межах 300-500 Вт, то техніка апріорі матиме високу потужність всмоктування і зможе засмоктувати всередину абсолютно все - аж до шерсті домашніх тварин. А фільтри повинні бути «правильні» - від поролонових до HEPA. Якщо останні матимуть показник в межах 11-16, то фільтри зможуть очищати більше 99% вхідного повітря, що дозволить позбутися від характерного запаху, який був притаманний старих моделей пилососів.
Похожие новости
Обираємо годинник
Спільна

Обираємо годинник

Де купити китайський телефон
Спільна

Де купити китайський телефон

Хімчистка «Чотири сезони» — довіра завдяки якості!
Спільна

Хімчистка «Чотири сезони» — довіра завдяки якості!

Де провести дівич-вечір?
Спільна

Де провести дівич-вечір?

Смачна кава кожному
Спільна

Смачна кава кожному

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Грудень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Вгору