Пайка металів відома з давніх-давен. Паяними металевими виробами користувалися в Вавилоні, Стародавньому Єгипті, Римі та Греції. Дивно, але за тисячоліття, що минули з тих пір, технологія пайки змінилася не так сильно, як цього можна було б очікувати.
Пайкою називається процес з'єднання металів за допомогою введеного між ними розплавленого сполучного матеріалу - припою. Останній заповнює зазор між сполучаються деталями і, застигаючи, міцно з'єднується з ними, утворюючи нероз'ємне з'єднання.
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При пайці припой нагрівають до температури, що перевищує температуру його плавлення, але не досягає точки плавлення металу деталей, що з'єднуються. Стаючи рідким, припой змочує поверхні і заповнює всі зазори за рахунок дії капілярних сил. Відбувається розчинення основного матеріалу в припої і їх взаємна дифузія. Застигаючи, припой міцно зчіплюється з паяними деталями.
Відмінності пайки від зварювання
Паяне з'єднання за своїм виглядом нагадує зварне, проте за своєю суттю пайка металів радикально відрізняється від зварювання. Основна відмінність полягає в тому, що основний метал не розплавляється, як при зварюванні, а лише нагрівається до певної температури, значення якої ніколи не досягає температури його плавлення. З цієї основної відмінності випливають всі інші.
Відсутність розплавлення основного металу робить можливим з'єднання пайкою деталей найменших розмірів, а також багаторазове роз'єднання і з'єднання спаяних деталей без порушення їх цілісності.
Через те, що основний метал не розплавляється, його структура і механічні властивості залишаються незмінними, відсутня деформація деталей, витримуються форми і розміри одержуваного виробу.
Пайка дозволяє поєднувати метали (і навіть неметали) в будь-якому поєднанні один з одним.
При всіх своїх перевагах пайка все ж поступається зварюванні по міцності і надійності з'єднання. Через низьку механічної міцності м'якого припою, низькотемпературна пайка встик є нестійкою, тому для досягнення необхідної міцності деталі необхідно з'єднувати з перекриттям.
У наш час серед різних способів створення нероз'ємних деталей, пайка займає друге місце після зварювання, а в деяких областях її позиції є головними. Важко собі уявити сучасну IT-промисловість без цього компактного, чистого і міцного способу з'єднання елементів електронних схем.
Застосування пайки широко й різноманітно. Нею з'єднують мідні труби в теплообмінниках, холодильних установках і всіляких системах, що транспортують рідкі та газоподібні середовища. Пайка є основним способом кріплення твердосплавних пластин до металорізального інструменту. При кузовних роботах з її допомогою кріплять тонкостінні деталі до тонкого аркуша. У вигляді лудіння використовують для захисту деяких конструкцій від корозії.
Широко використовується пайка і в домашніх умовах. Нею можна з'єднувати між собою деталі з різних металів, ущільнювати різьбові з'єднання, усувати пористість поверхонь, забезпечувати щільну посадку втулки розбовтається підшипника. Скрізь, де використання зварювання, болтів, заклепок або звичайного клею з яких-небудь причин неможливо, важко або недоцільно, пайка, зроблена навіть своїми руками, виявляється рятівним виходом із ситуації.