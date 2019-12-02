Цікаві факти про квіти: а ви це знали?

Майже у кожному домі є кімнатні рослини. Мільйони квітів на рік дарують в букетах. У всьому світі проводять виставки квітів. У кожній країні є кілька дендрапарків, де вирощують квіти. Тисячі флористів працюють над створенням композицій. Сотні селекціонерів створють нові сорти квітів. Саме тому можна стверджувати, що ці красиві рослини є частиною нашого життя. Але що ми про них знаємо? Лише загальні факти. Щоб це виправити і трошки насичити вас цікавинками, ми підготували кілька фактів про квіти, які вас зацікавлять.

А ви знали, що першими почали вирощувати квіти древні єгиптяни. І відбулося це понад 2 000 років до нашої ери. Тож любов до квітів у людства вже дуже давно.

Традиція дарувати квіти з певним підтекстом з’явилася багато років тому. Існувала певна мова квітів, за допомогою якої висловлювалися думки та почуття.

А ви знали, що є список квітів, які були або є забороненими? І ви дуже здивуєтесь, яка саме квітка очолює цей список. Це – хризантема. Чому так? Через Японію. Бо саме в цій країні хризантеми вважають імператорськими квітами. І ця квітка тільки для імператорського саду.

У вас є вдома фіалка? Зараз ця квітка особливо нікого не вражає. Проте раніше її вважали символом невинності та скромності у галлів. А на тулузьких поетичних турнірах вищою нагородою була золота фіалка.

А ви чули про квітковий годинник? У 1720 році Карл Лінней створив такий у Швеції. Відомий факт, що квіти реагують на плин часу. От він і висадив квіти у різних секторах, які по-різному реагують на ту чи іншу годину дня. За допомогою такого годинника ви можете дізнатися час з похибкою лише у півгодини.

А ви знали, що тюльпани, які ми даруємо кожної весни нашим любим жінкам, з давніх часів є символом життя, безсмертя та любомі. Наступного разу можете розповісти про це, коли будете підносити букет. Але це не все. У Голландію тюльпани завезли з Туреччини у 16 столітті. І коштували вони набагато більше, аніж дорогоцінні метали або коштовні камені. Щоб ви орієнтувалися, одна цибулинка тюльпану мала ціну більше 2 000 доларів. Але й це ще не все. Ви знали, що тюльпан може за добу підрости на 2 см і вище?

А тепер про дива. Наприклад, дика троянда Rosa Acicularis можна знайти в межах Північного Полярного Круга. А арабідопсис був вирощений в космосі без гравітації. Цей експеримент був проведений у 1982 році на космічній станції "Салют -7”.