Как обезопасить себя арендуя квартиру

Аренда жилья является насущной проблемой для многих украинцев, разъезжающих по незнакомым городам или просто не имеющих квартиры. Сегодня на рынке достаточно предложений, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Однако сотрудничество с незнакомым человеком скрывает определенные опасности. Поэтому чтобы временное проживание в съемной квартире прошло успешно важно проверить документы на недвижимость, обсудить все нюансы с арендодателем и грамотно составить арендный договор.
Обращение к посреднику или поиск собственными силами
Самостоятельные поиски временной крыши над головой требуют изучения максимального количества объявлений от собственников жилья. Для удобства информацию можно брать в интернете. После отбора претендентов предстоит их осмотр с целью отсеять неподходящие по любым параметрам варианты.
Сегодня посмотреть квартиры можно на дом рио, где собрана, пожалуй, самая большая база объявлений, что позволяет:
• подобрать жильё по параметрам, подходящим арендатору;
• удалённо ознакомиться с арендуемым объектом по описанию и фотографиям;
• дистанционно обсудить с владельцем жилья нюансы предстоящего сотрудничества.
Люди в первый раз, сталкивающиеся с арендой жилья, не разбираются в технических и юридических тонкостях процесса. А если временная крыша над головой нужна в срочном порядке, то разумным решением станет обращение к посреднику. У специалиста имеется доступ к базе конкретного населенного пункта благодаря чему поиски квартиры пройдут максимально быстро. Но риэлтор берёт за свои услуги, по мнению большинства арендаторов, слишком большую плату. Обычно она равна 100% оплаты за месяц проживания.
Проверка собственника жилья
Да юридической проверки арендуемой недвижимости владелец квартиры должен предоставить следующие документы:
• выписку из Единого реестра или другую документацию, подтверждающую возникновение имущественных прав;
• паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
• нотариальную доверенность если интересы владельца недвижимости представляет посредник.
При этом желательно проверять оригинальную документацию. Сегодня благодаря развитию цифровых технологий подделать любую копию не составляет труда даже в домашних условиях.
Письменное согласие совладельцев
Часто квартира является имуществом нескольких человек. При этом каждый из них имеет свою долю, а значит является заинтересованным лицом и имеет право принимать участие в сдаче жилья в аренду. В данной ситуации, чтобы безопасно снять квартиру, потребуется письменное согласие всех совладельцев. В случае с коммунальной квартирой также потребуется разрешение соседей.
Опись имущества
Опись имущества может входить в основной договор или составляться как дополнение к нему. Многие пренебрегают данным вопросом, а зря. В документе отражается информация о реальном состоянии вещей, передаваемых во временное пользование. Это позволяет в будущем избежать необоснованных претензий по поводу порчи бытовой техники, сантехники и других вещей со стороны владельца жилья.
Полезные рекомендации
Прежде чем подписывать договор нужно убедиться, что арендодатель является непосредственным владельцем недвижимости. Для этого достаточно сверить информацию в гражданском паспорте и правоустанавливающих документах на жильё. Она должна совпадать. Обязательно возьмите контактные данные наймодателя. Так будет возможность связаться с ним в случае необходимости.
При осмотре квартиры уделите внимание состоянию сантехники, электрической проводки и всем коммуникаций. Любые проблемы должны вноситься в договор или устраняться владельцем недвижимости до подписания документов.