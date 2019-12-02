Строительство домов под ключ из деревобетона, новое в возведении коттеджей

Что известно о таком строительном материале как деревобетон? Деревобетон – это одна из разновидностей бетона, в котором заполнителем служат древесная щепа и мелкозернистый гравий. Для его приготовления цемент тщательно перемешивают с гашеной известью и гравием, а затем постепенно добавляют воду и древесину. Опилки должны быть свежими и желательно из деревьев хвойных пород. Деревобетон широко применяется в современном строительстве. Из него получаются не только отличные жилые дома, но и прочные производственные помещения. Дома, построенные из этого материала, относятся к ІІІ группе капитальности и имеют срок службы 120 лет. Они предполагают применение любых видов перекрытий, включая железобетонные и не имеют никаких ограничений по внутренней планировке.
Деревобетон благодаря своей структуре является материалом с низкой теплопроводностью. Поэтому дома из деревобетона не нужно дополнительно утеплять. А это существенно сокращает строительство домов под ключ и экономит значительную сумму денег. Не вызывает нареканий и экологичность такого коттеджа. Ведь он состоит исключительно из природных материалов: щепы, цемента, минеральных добавок. Стены, возведенные из деревобетона, прекрасно «дышат», обеспечивая максимальный комфорт для жизни.
Такие дома имеют повышенную пожаробезопасность. Стены из этого материала имеют минимальный коэффициент горючести и не требуют какой-либо дополнительной обработки противопожарными составами.
Строительство домов под ключ из деревобетона дает большую экономию. Для хорошей теплоизоляции достаточно толщины стен всего в 35 см. Кроме того, летом в таком доме прохладно. Как утверждают продавцы климатических систем, они еще не установили ни одного кондиционера в домах из деревобетона. В них они попросту не нужны.
Деревобетон имеет хорошие звукоизоляционные качества, он обрабатывается простыми инструментами, легко отделывается красками и обычным штукатурным раствором.
Строительство домов под ключ из деревобетона дает заказчику следующие преимущества:
Сокращает расходы на дополнительное утепление.
Экономит деньги на устройстве систем отопления и кондиционирования.
Обеспечивает пожарную и экологическую безопасность.
Гарантирует надежности постройки, в доме смогут жить дети и внуки.
Дает свободную планировку и индивидуальный дизайн.
Все это позволяет утверждать, что строительство домов под ключ из этого материала имеет большие перспективы на отечественном рынке.