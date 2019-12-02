Рівне:

Майже 1,3 мільярда гривень до державного бюджету - надходження ПДВ від платників Рівненщини

Рівненська область 27-гру, 2019, 13:239 prov 117
Як повідомили у Головному управління ДПС у Рівненській області впродовж січня – листопада 2019 року платники податку на додану вартість Рівненщини спрямували до Державного бюджету України1 млрд. 263 млн. гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сплата ПДВ зросла на 210 млн. грн., або на 20 відсотків.
Цьому сприяли, як результативна робота Системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику (СМКОР), що дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних так і автоматичне відшкодування податку на додану вартість, згідно з даними електронного реєстру, який функціонує у відкритому режимі та виключає будь-які можливості маніпулювання з відшкодуванням ПДВ.
Як зазначив в.о начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Віталій Чуй, електронне адміністрування ПДВ та виявлення і руйнація схем з формування фіктивного податкового кредиту є вагомими чинниками у збільшенні сум ПДВ, які декларуються до сплати у бюджет.
Головне управління ДПС у Рівненській області.
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