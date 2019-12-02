Дев’ять ОТГ Рівненщини отримали нових голів: офіційно

Рівненська область 27-гру, 2019, 14:089 prov 125

22 грудня на Рівненщині відбулися місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Окрім депутатів, обирали й керівників у дев’яти ОТГ.

Так, за офіційними результатами головою Антонівської сільської об’єднаної громади Володимирецького району обрано 46-річну підприємицю Олену Гребень. За неї свої голоси віддали понад 43 % тих, хто прийшли на виборчу дільницю. На вибори йшла самовисуванцем. Позапартійна.

Каноницьку сільську об’єднану громаду Володимирецького району очолив донедавна голова Озерської сільради, 45-річний Віктор Семчук. Його підтримали понад 70% тих, хто проголосував. Йшов на вибори самовисуванцем. Позапартійний.

Головою Полицької сільської об’єднаної громади Володимирецького району обрали 56-річного Миколу Озеругу, який до виборів був головою Полицької сільської ради. Його підтримали майже 64 % тих, хто взяв участь в голосуванні. На вибори його кандидатуру подала Рівненська обласна регіональна організації Політичної партії «Слуга Народу».

Вирівську сільську об’єднану громаду Сарненського району за результатами виборів очолив 45-річний Володимир Жук, який до цього працював головою Чудельської сільської ради. Члена ВО «Бітьківщина» підтримали 19% виборців.

Головою Кричильської сільської об’єднаної громади Сарненського району став 49-річний Микола Добриднік. Йому віддали свої голоси 45,5% тих, хто взяли участь в голосуванні. Позапартійний, самовисуванець. До виборів працював директором ТОВ «Сурент Надра Груп».

Великоомелянську сільську об’єднану громаду за результатами виборів очолить 40-річна Алла Карпюк. На вибори вона йшла за підтримки Рівненської районної організації партії «Слуга народу». Досі працювала заступником Великоомелянського сільського голови. Отримала підтримку майже 53 % тих, хто взяв участь в голосуванні.

Головинську сільську об’єднану територіальну громади Костопільского району очолить Олександр Бачук. Його підтримали понад 40 % виборців, які проголосували. 27-річний керівник приватного підприємства «ЗАХІД БАЗАЛЬТ» йшов на вибори самовисуванцем. Позапартійний.

Головою Рафалівської селищної об’єднаної громади Володимирецького району обраний 44-річний Василь Совгуть. Досі він працював головою Рафалівської селищної ради. Позапартійний. Йому віддали свої голоси майже 63 % тих, хто взяли участь в голосуванні. На вибори йшов самовисуванцем.

Семидубська об’єднана громада Дубенського району також отримала нового голову. Ним став 48-річний Володимир Грицай. Висуванця політичної партії «Слуга народу» підтримали 27 % тих, хто взяли участь в голосуванні. До виборів працював у ТОВ «Волинь-край».

За офіційними данними явка виборців на місцевих виборах 22 грудня склала від 39 до 57 %. Найвищою вона була на виборах до Головинської ОТГ, найнижчою – до Рафалівської об’єднаної територіальної громади.